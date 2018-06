И вновь мы готовы поднять паруса, и отправиться в трехчасовое путешествие по Даугаве на прогулочном корабле Rīgas Pērlе!

Это великолепный отдых под любимые хиты в замечательной компании диджеев MIX FM 102,7, а также приглашенных гостей, исполняющих живую музыку. Каждый подобный круиз проходит с аншлагом, и билеты раскупаются еще за неделю до отплытия! А как вы хотели? Прекрасная теплая погода, вкуснейшие закуски и напитки в ресторане, зажигательная танцевальная программа, конкурсы, шутки, изумительные по красоте виды нашего города, - все это создает атмосферу праздника. И, кстати, многие используют морскую прогулку на корабле Rīgas Pērlе, чтобы отметить день рождения или справить годовщину важного события.

Сезон танцевальной музыки "Mix On The Water" мы решили продолжить Русской Дискотекой Radio MIX FM 102,7 - "Party Like A Russion". 30 июня кораблик Rīgas Pērlе отправляется в плавание под русские хиты и русские закуски. Билетов не так много - всего кораблик вмещает 150 пассажиров. При том билеты по неприлично низким ценам: 7 и 9 евро (за трехчасовой круиз!) можно приобрести в Bilešu Serviss.

Или выиграть в конкурсе "Party Like A Russion" на нашей страничке в фейсбуке. Проходите по ссылке, делайте Like & Share, ждите итогов розыгрыша в эфире MIX FM 102,7.

Пригласительные на Русскую Дискотеку Radio MIX FM 102,7 можно выиграть и в утреннем эфире "Рассвет-Шоу". Звоните на конкурс по телефонам 67-22-1027 и 67-33-1027.

Ждем вас 30 июня. Вход с 18:30. Круиз начнется с 19:00 и закончится в 22:00. И еще целый час Русская Дискотека Radio MIX FM 102,7 будет продолжаться на берегу!

