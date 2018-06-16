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Нацобъединение с его жесткой позицией по некоторым актуальным для Латвии вопросам, таким как ВНЖ, однополые браки и ввоз работников из-за рубежа мешает неким "влиятельным силам", поэтому против этой политической силы началась масштабная очернительная кампания. Так считает парламентский секретарь Министерства юстиции, представитель Национального объединения (VL-ТB/LNNK) Янис Иесалниекс.

Termiņuzturēšanās atļaujas, ārvalstu viesstrādnieki, viendzimuma laulības, patvēruma meklētāji - tie ir tikai daži jautājumi, kuros NA stingrā pozīcija traucē ļoti ietekmīgiem spēkiem. Tāpēc ir dots uzdevums NA noņemt no trases, lai cik zemiskus līdzekļus tas prasītu. https://t.co/QWuawqLhx7 — Jānis Iesalnieks (@JanisIesalnieks) 15 июня 2018 г.

"Виды на жительство, гастарбайтеры, однополые браки, беженцы — это только несколько вопросов, жесткая позиция нацблока по которым очень мешает влиятельным силам. Поэтому дано задание - Нацобъединение убрать с трассы, каких бы низостей это не потребовало", - написал политик в соцсети Twitter.

На вопрос, что о каких "влиятельных силах" идет речь, политик ответил уклончиво.

"Это силы, которым мешает одна из позиций - бизнес, который базируется на обслуживании западных денег, те, кто хотят трудоустроить работников из третьих стран, космополиты, правые либералы", - написал Иесалниекс.

Некоторые пользователи пишут, что против Национального объединения развернута такая масштабная кампания по очернению, что создается впечатление, что они наступили на ногу крестным отцам мафии.

Как сообщалось ранее, активность политиков нацблока в предвыборный период не осталась незамеченной пользователями соцсетей, которые активно комментируют очередную инициативу VL-TB/LNNK.

Напомним, накануне, разочаровавшись в нацблоке, ряды VL-TB/LNNK покинул латвийский музыкант и телеведущий Андрис Кивичс. По словам музыканта, партия не соблюдает пункт о сохранении партийной чести, а также принцип не использовать очернительство и передергивание фактов, как средство в политической борьбе. Впрочем, никаких конкретных примеров Кивичс не привел.