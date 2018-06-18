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Блокировка отдельных интернет-ресурсов с нелегальным содержанием, телетрансляциями – дело сложное, если не сказать невыполнимое. Однако надо думать над тем, как ограничивать противозаконную деятельность в виртуальной среде, не превращая ограничения в цензуру. Об этом в программе “Разворот” на радио Baltkom рассказала новоизбранный исполнительный директор Латвийской ассоциации интернета Ина Гуделе.

По ее мнению, сложнее всего в интернете бороться не с коммерческими, а с частными лицами.

“Это задача не из простых. И даже mission impossible, невыполнимая миссия. В социальных сетях участвуют не только предприниматели; их было бы легче всего отследить, они зарегистрированы, большинство лицензирует программы, они хотят развивать и сохранить свой бизнес. Что касается частных лиц в интернете, это сложнее, но это вопрос времени. Ведь интернет в нашей жизни существует относительно недолго. И то, чему изначально не уделялось так много внимания, это образование пользователя,” - расказала Гуделе.

Однако позиция ассоциации крайне сурова, когда речь идет о нелицензированных или пиратских программах. По словам Гуделе, речь идет не о цензуре, а о честном бизнесе и правах человека.

“Те, кто предоставляет пиратскую продукцию, делают это по гораздо более низким ценам, чем остальные. Что касается блокировок, мы против них, но если это происходит, то должно быть законным. Латвия, как страна ЕС, категорически против различного вида цензуры. Безусловно, интернет очень свободная среда ведения бизнеса, коммуникаций и распространения информации. С другой стороны, существуют различного вида права. В том числе, права человека. И абсолютная свобода в интернете ущемляет права людей в некотором смысле. Поэтому в интернете есть и будут различные ограничения, в частности, нельзя распространять противозаконную информацию”, - пояснила Ина Гуделе.

Фото: pixabay.com