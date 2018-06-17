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Все электронные устройства собирают данные о своем пользователе, рассказала в интервью радио Baltkom исполнительный директор Латвийской ассоциации интернета, бывший министр по делам электронного управления Ина Гуделе.

По ее словам, даже электронные часы могут рассказать о своем обладателе много интересной информации.

"Надо думать о защите всех электронных устройств. Любое устройство собирает данные о нас, наших привычках, покупках, геолокации. Если эту информацию проанализировать, то можно получить детальную картину о нашей жизни. Это телефоны, планшеты, электронные часы — через все можно получить наши данные. И все носители надо защищать", - отметила она.

Как сообщалось, в Евросоюзе 25 мая вступил в силу закон "General Data Protection Regulation (Общие правила защиты данных), который будет контролировать утечки данных и сообщать пользователям о слежке онлайн.