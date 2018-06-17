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Сеть ресторанов Vairāk saules после проведенных на неделе обысков в субботу возобновила свою работу. Для этого вместо изъятых полицией кассовых аппаратов владельцам пришлось приобрести новые кассовые аппараты по стандартам СГД.

Между тем латвийцы, в числе которых и коллеги по бизнесу, и политики, и простые люди стали выражать поддержку латвийскому предприятию, устроив в соцсетях флешмоб с хештегом #EsAtbalstuSaules. Жители осуждают варварскую акцию правоохранительных органов, когда средь бела дня, в присутствии посетителей были произведены оперативные действия, а также призывают придти в рестораны, чтобы таким образом поддержать предприятие - его владельцев и работников. Некоторые люди очень категоричны в своих высказываниях и пишут, что если подвернется такая возможность, то покинут эту страну без сожаления.

"Давайте, не поленимся! Сходим в выходные или на следующей неделе посидеть в Vairāk saules! Такая поддержка им точно будет самой необходимой...", - написал Дидзис Зирапс.

"Долго думала и, надо признать, что боюсь распространять свою позицию, так как вижу, что "громогласные признания" всегда имеют последствия. Это наблюдение по среде бизнесменов. Я ЗА Vairāk saules и тихо поддерживаю их (у меня нет никакой связи с этим предприятием, или представителями компании). О больших предприятиях мы узнаем такими вот громкими "парадами", если что-то пойдет не так. О маленьких никто и не узнает, но я видела. Они просто тихо прекращают свою работу...кто-то свалит за границу, другой идет к дну, третий сопьется, еще кто-то решит совсем изменить свою жизнь. Верю, что Saules не мухлевали с кассовыми аппаратами, но допускаю, что мухлевали в чем-то другом. Вся соль в той налоговой системе Латвии, которая тянет на дно, а не ведет к развитию. Всем ведь ясно, что снизив налоговое бремя, общий бюджет Латвии увеличился бы. "Эта показательная истерия" только усиливает недоверие к власти. Предприниматель, фактически сразу за политиком, является ублюдком, вором, рвачом, богатой "Задницей". Так мы живем. Ясно одно, что, если мы пойдем в этом направлении, число потенциальных крупных налогоплательщиков снизится...", - пишет Элина Эйдмане.

"Все знают, что я обычно не делюсь таким. Но, блин, простите, это вопиющий случай! Что происходит с тобой, Страна?!?!?", - написала пользовательница Юлия Жагунова.

Бывшая работница Vairak Saules Иева Рейтере-Яунозола предложила свою поддержку в виде недели работы на компанию без оплаты.

"Я могу предоставить свое время и знания, поработав у вас вновь неделю или две безвозмездно. Зная, что у нашего государства хороший "аппетит", налоги сможем заплатить. Только дайте знать где и когда! Люблю вас всех и спасибо, вкусно, скидки не использую!, - написала женщина.

"Надо протестовать у здания полиции!!! Так как то, как они действовали в отношении работников Vairāk Saules - это какой-то ужас! Госполиция вообще оху..шее стадо мудаков! Мне стыдно за это государство!!! Огромный стыд!!! Выглядит, что работа полиции заключается в том, чтобы не спасать, а разрушать!!! При первой же возможности покину эту страну навсегда!!!", - написал пользователь Аивикс Юниор.

"Были времена, когда на основании только одного анонимного заявления могли выслать семью...История повторяется? Кто сегодня заказчик? И кто оплатит потери, если окажется, что "подозрения" были необоснованны? И кто с такой же помпой вытрет заплеванную репутацию, выстраиваемую годами?!", - пишет Иева Каугаре.

"В 2007 году в Грузии с такими же методами уничтожили одну из самых известных грузинских предпринимательских групп - Arti Group. Arti был также самым желанным работодателем. Группой предприятий руководил я.

Насильственная власть противна. Чтобы расследовать не надо терроризировать работников и клиентов и не надо прерывать работу предприятия. Нельзя судить перед тем, как вина не доказана, но сейчас так происходит. Также, как и со мной в Грузии. В моем случае прошло 10 лет до тех пор, как сняли подозрения и оправдали. Единственное от предприятия и его 1000 рабочих мест ничего не осталось", - пишет Мартиньш Вецванагс.

Как сообщалось, в конце мая был начат уголовный процесс по двум статьям Уголовного закона - о нарушении правил ведения бухгалтерии с корыстными целями и о незаконных действиях с системой автоматизированной обработки данных.

Полиция подозревает, что бухгалтерские данные в сети ресторанов искажались уже с 2016 года. В кассовых аппаратах указывались доходы меньше, чем реальные.

Уголовный процесс начат на основании заявления и информации, имеющейся в распоряжении полиции. Ущерб, нанесенный государству, может составлять около 1,5 млн евро.

Полиция провела 34 обыска в офисах, ресторанах и по месту жительства людей. Изъяты документы, носители данных, кассовые аппараты.

В выходные сеть ресторанов возобновила работу. Для этого вместо изъятых полицией кассовых аппаратов владельцам пришлось приобрести новые кассовые аппараты по стандартам СГД.