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Основатель российского Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный прибыл в Ригу, сообщили источники Mixnews. Цели визита пока не известны.

Только накануне, 14 июня Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста.

Как сообщалось, 15 мая один из лидеров российской оппозиции был приговорен Тверским судом Москвы к административному аресту за организацию протестной акции «Он нам не царь», приуроченной к четвертой инаугурации Владимира Путина на президентский пост.

Сразу после выхода на свободу Навальный вышел в прямой эфир в соцсетях Twitter и Facebook.

Сам Навальный не афишировал свой отъезд из Москвы в Ригу. Между тем, пользователи соцсети Twitter уже активно комментируют его поездку.

Между тем пёс Навальный, выйдя из приёмника, на украденные у хомячья деньги улетел отдыхать в Латвию. Нет, я не спорю, оппозиция в стране нужна, но не такая же, состоящая из жуликов и воров. Отсутствие нормальной оппозиции - беда нашей политической жизни. — Большой Брат (@big_b_brother) June 15, 2018

Навальный - классический диссидент. Узник спецприемника укатил прямиком в Латвию - отдыхать. На Рижском взморье да за чужой счет особенно приятно размышляется о судьбах России pic.twitter.com/gJ6wIppABa — Леонид Дегтярёв (@leon_elk) June 15, 2018