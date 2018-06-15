Источник: Алексей Навальный прибыл в Ригу (13)

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Эксклюзив | 15 июня 2018 года, 22:35

Основатель российского Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный прибыл в Ригу, сообщили источники Mixnews. Цели визита пока не известны.

Только накануне, 14 июня Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста.

Как сообщалось, 15 мая один из лидеров российской оппозиции был приговорен Тверским судом Москвы к административному аресту за организацию протестной акции «Он нам не царь», приуроченной к четвертой инаугурации Владимира Путина на президентский пост.

Сразу после выхода на свободу Навальный вышел в прямой эфир в соцсетях Twitter и Facebook.

Сам Навальный не афишировал свой отъезд из Москвы в Ригу. Между тем, пользователи соцсети Twitter уже активно комментируют его поездку.

Комментарии 13
Сергей Пугачев2 часа назад
Все гавно из России в гости к нам? Будет вещать о либеральных ценностях и плохой России.. Утырок!
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Mark Sukhanov2 часа назад
опять всё гавно в Ригу приплыло.....
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yes2 часа назад
вот пикеты у Милды свои несанкционированные слабо устроить?
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