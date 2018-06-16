Пожар в Вецмилгрависе: хозяин бросился в горящую квартиру спасать кота (11)

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Эксклюзив | 16 июня 2018 года, 10:53

15 июня в 15:35 Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) получила информацию о том, что в одном из многоэтажных домов горит квартира. Об этом радио Baltkom рассказала представитель ГПСС Инта Шабоха. По ее словам, в пожаре пострадал кот и хозяин квартиры, который был передан медикам.

Между тем, в группе Facebook Vecmilgravis появилась информация от очевидицы, которая рассказала, что квартира загорелась в отсутствие хозяев.

«Когда хозяину позвонили и сообщили, что горит его квартира, то он вернулся домой и побежал спасать кота. В итоге мужчина получил ожоги, отравился угарным газом. Сейчас он находится в больнице. Кот - в ветеринарной клинике. Квартира в ужасном состоянии – все сгорело, все стены черные. Сейчас в этом месте жить нельзя», - написала она.

Женщина добавила, что пожар, возможно, случился из-за неисправной проводки.

В комментариях к публикации пользователи указывают, что пожар произошел по адресу ул. Балтасбазницас 36-23.

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Комментарии 11
Patriot2 часа назад
Visu cienu dzìvokla saimniekam, kas izglàba sava cetrkàjainà drauga dzìvìbu.
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Ъ1 час назад
а что вы сделаете? побежите тушить игрушечным огнетушителем из машины или из полтаралитровой бутылки воды,или в подъезде есть гидрант с рукавом для тушения?такие пожары можно потушить только при помощи спецоборудования что есть у пожарных,плохо конечно что не было страховки на случай пожара и насчет электропроводки знаю что во многих квартирах с этим проблема,даже когда делают ремонт,старую проводку не меняют,а ещё и зашивают горючими стройматериалами,главное что все живы и кот в том числе,а утварь,одежду и тд можно и новое со временем купить,главное быть живыми и здоровыми.
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Aleks2 часа назад
И все снимают на телефоны, пока всё горит... во страна...
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