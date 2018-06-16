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15 июня в 15:35 Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) получила информацию о том, что в одном из многоэтажных домов горит квартира. Об этом радио Baltkom рассказала представитель ГПСС Инта Шабоха. По ее словам, в пожаре пострадал кот и хозяин квартиры, который был передан медикам.

Между тем, в группе Facebook Vecmilgravis появилась информация от очевидицы, которая рассказала, что квартира загорелась в отсутствие хозяев.

«Когда хозяину позвонили и сообщили, что горит его квартира, то он вернулся домой и побежал спасать кота. В итоге мужчина получил ожоги, отравился угарным газом. Сейчас он находится в больнице. Кот - в ветеринарной клинике. Квартира в ужасном состоянии – все сгорело, все стены черные. Сейчас в этом месте жить нельзя», - написала она.

Женщина добавила, что пожар, возможно, случился из-за неисправной проводки.

В комментариях к публикации пользователи указывают, что пожар произошел по адресу ул. Балтасбазницас 36-23.