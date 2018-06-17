Эксклюзив |

Во время проведения крупных спортивных мероприятий всегда находятся те, кто критикует организаторов и выражает скептицизм. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал спортивный журналист и комментатор Анатолий Крейпанс.

По его словам, чемпионат мира по футболу в России в этом смысле не стал исключением.

"Где-то что-то наверняка будет не так. Потому что это такой большой турнир, что каких-то мелочей не избежать. Все зависит от того, кто на что хочет обратить внимание. Есть категория людей, которая только ищет, как бы что разглядеть. Им сразу все понятно. Я тут слышал от одного знакомого, что открытие будет никакое. Я его спрашиваю – а ты знаешь, что там будет? Сценарий открытия до последнего дня никому не известен. Да, говорит, всего-то полчаса. Ну так на кубках мира всегда короткое открытие, это не Олимпиада. Где проблема? А, ну да. Это предвзятое мнение. Перед Бразилией тоже говорили, что они там ничего не построят, ничего не успеют. А все состоялось", - сказал Крейпанс.

Напомним, чемпионат мира по футболу стартовал в России 14 июня. Турнир пройдет в 11 городах страны и продлится до 15 июля.