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Сегодня в Юрмале открылся второй летний цикл "Балтийских музыкальных сезонов". Главным сюрпризом вечера стало выступление голливудской звезды Джона Малковича.

Знаменитый актер и режиссер во втором отделении концерта представил главу из романа аргентинского писателя Эрнесто Сабато "О героях и могилах" "Сообщение о слепых" (1961 года).

Причем сделал он это в сопровождении Danubia Orchestra Óbuda (дирижер Алвис Каселлати) и талантливой солистки-пианистки Анастасии Теренковой, которые исполняли Концерт для фортепиано и струнного оркестра величайшего композитора XX века Альфреда Шнитке.

В первом отделении концерта зрители могли услышать один из ярчайших венгерских оркестров Danubia Orchestra Óbuda. Созданный в 1993 году дирижером Домонкосом Хея.

"Балтийские музыкальные сезоны" были открыты в 2017 году при поддержке крупных меценатов и предпринимателей Петра Авена, Михаила Фридмана, Аркадия Сухаренко, Юрия Шефлера, Гунтиса Рависа, Леона Зилбера, Елены Николаевой, Вячеслава Брешта и Александра Гафина.