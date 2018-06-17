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Банкам необходимо перестраивать свою работу, меняться из-за перемен в местном и мировом финансовом секторе, поэтому многие финансовые учреждения Латвии концентрируют свою работу на обслуживании местных клиентов. Об этом в интервью радио Baltkom рассказал член правления Латвийской ассоциации коммерческих банков Янис Бразовскис.

"У банков возросло желание выдавать кредиты, но у клиентов это желание очень высокое. Даже те, кто может себе позволить взять кредит, делает это очень осторожно. Поэтому с нашей стороны это желание больше", - отметил он.

Ранее в Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) заявили, что к концу года удельный вес вкладов иностранных клиентов в банках Латвии может уменьшиться до 24%, а, если в Латвию не вернутся в настоящее время замороженные иностранные вклады ABLV Bank, сократится до 19%.

Как заявил председатель FKTF Петерис Путниньш, комиссия осенью может предоставить банкам свое мнение о разработанных ими новых стратегиях и моделях бизнеса.

Он отметил, что обслуживающие иностранных клиентов банки по-прежнему активно работают над новыми бизнес-моделями. В настоящее время процесс находится в той стадии, когда банки свои будущие идеи и планы их реализации, которые уже рассматривались в FKTK, внедряют в новые стратегии бизнеса. Стратегии должны быть одобрены советами банков, а затем поданы в FKTK.

"Пересмотр стратегий бизнеса - это процесс, который, естественно, требует определенного времени. FKTK может засвидетельствовать, что наши банки понимают необходимость быстрых изменений. Мы прогнозируем, что уже летом будем оценивать полностью разработанные и утвержденные стратегии, если будет нужно - попросим дополнительные разъяснения, чтобы осенью предоставить каждому банку мнение FKTK о его новой стратегии и пересмотренной модели бизнеса", - рассказал Путниньш.