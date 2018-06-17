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В день, когда были введены советские войска и положено начало оккупации Латвии, важно помнить, что только демократия и правовое государство не позволит в будущем повториться подобному, считает глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.

"В день оккупации Латвийской Республики важно помнить, что демократия и верховенство закона укрепляет способность государства и общества противостоять агрессии и оккупации. К тому же авторитаризм и популизм ослабляют государство", - написал Ринкевич в своим Twitter.

#17.jūnijs

Latvijas Republikas okupācijas dienā īpaši vērts atcerēties, ka demokrātija un tiesiskums stiprina valsts un sabiedrības spēju pretoties agresijai un okupācijai, turpretī vadonisms un populisms padara to vājāku #17.jūnijs — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) June 17, 2018

Ввод советских войск в Латвию — эпизод латвийской истории, в ходе которого 17 июня 1940 года в Латвию вошли части советской Красной Армии. В это время после ультиматума СССР в Латвии 20 июня 1940 года было создано новое правительство во главе с микробиологом Августом Кирхенштейном. Бывший тогда главой государства Карлис Улманис бездействовал.