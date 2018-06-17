День ввода советской армии: Ринкевич знает, как бороться с агрессией извне (18)

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Эксклюзив | 17 июня 2018 года, 11:00

В день, когда были введены советские войска и положено начало оккупации Латвии, важно помнить, что только демократия и правовое государство не позволит в будущем повториться подобному, считает глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.

"В день оккупации Латвийской Республики важно помнить, что демократия и верховенство закона укрепляет способность государства и общества противостоять агрессии и оккупации. К тому же авторитаризм и популизм ослабляют государство", - написал Ринкевич в своим Twitter.

#17.jūnijs

Ввод советских войск в Латвию — эпизод латвийской истории, в ходе которого 17 июня 1940 года в Латвию вошли части советской Красной Армии. В это время после ультиматума СССР в Латвии 20 июня 1940 года было создано новое правительство во главе с микробиологом Августом Кирхенштейном. Бывший тогда главой государства Карлис Улманис бездействовал.

Комментарии 18
Alex3 часа назад
КАК бороться - Риня знает .Осталось узнать КТО будет "бороться" ...
Популизм ослабляет государство - вот тут 100% согласен !И Риня первый популист лозунготолкатель,трибунно-твиттерный болтун .И чем больше таких патриотичных болтунов ,тем меньше "врагам" надо что либо делать ...
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Сеня2 часа назад
Ага, знает он. Лучше в собственной половой ориентации разобрался правильно. Вот и выходит у него, что Латвия это демократическое государство, но при этом огромное количество людей лишены гражданских прав. Ну не чудак ли?
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Да конечно2 часа назад
Все правильно он описал только то что он пишет относится не к 1940 году , а к 1990 году когда произошла оккупация во главе с господином Вульфом , который был в Верховном Совете Латвии депутатом и сразу же стал депутатом Сейма. Под его чутким руководством и евреские деньги для взяток были проведены через Сейм законы которые способствовали полному порабощению Латвии политиками.
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