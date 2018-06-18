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Подозрения в отношении сети Vairāk Saules о том, что рестораны при помощи кассовых аппаратов искажали бухгалтерские данные, указывает на некомпетентность Службы госдоходов (СГД). Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал специалист по общественным отношениям, публицист Марцис Бендикс.

Он напомнил, что Vairāk Saules использовала кассовые аппараты нового типа, сертифицированные СГД.

"Мы знаем, что эта сеть одной из первых ввела новые сертифицированные кассовые аппараты. Знаем, что эти аппараты одобрила та же Служба госдоходов, которая находится под Министерством финансов. Она [служба] ведь тоже опростофилилась, когда сказала, что все, надо вводить новые налоги, устанавливать новые аппараты. Потом выяснилось, что то, что купили, не соответствует требованиям, их опять надо пересертифицировать. Это некомпетентность госуправления. Неужели этими новыми кассовыми аппаратами можно так просто манипулировать? Тогда можно было и старыми дохлыми пользоваться", - отметил Бендикс.

12 июня стало известно, что полиция провела 34 обыска в офисах, ресторанах Vairāk Saules, а также по месту жительства людей. Были изъяты документы, носители данных, кассовые аппараты.

Как сообщили совладельцы сети Vairāk Saules Эндийс Берзиньш и Мартиньш Калниньш, из-за обысков и принудительной остановки работы рестораны потерпели ущерб в размере 25 тысяч евро.

По их мнению, обыск нужно расценивать как неадекватную и необоснованную демонстрацию власти. Также со стороны полиции не было "никакой нормальной коммуникации" с представителями предприятия.

16 июня все шесть ресторанов Vairāk Saules возобновили свою работу.