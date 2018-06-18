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Латвийский публицист Отто Озолс обвинил политика Артиса Пабрикса в лицемерии и двуличии. В Twitter он обратил внимание на высказывания Пабрикса о последствиях оккупации Латвии.

"Что за двуличие! Тот же самый Пабрикс только присоединился к движению KustibaPar?, которое фактически поддерживает медленный переход на двуязычие - инструмент оккупации", - написал Озолс.

"17 июня 1940 года была оккупирована и уничтожена Латвия. Ответственные это по-прежнему отрицают. Будем сильны в своей преданности Латвии и свободе!", - написал Пабрикс.

В свою очередь пользователи соцсети отметили, что ничего удивительного, Пабрикс всегда был двуличным.

Kas par divkosību! Tas pats @pabriks nule pievienojās @KustibaPar, kas faktiski atbalsta lienošo divvalodību - okupācijas instrumentu. https://t.co/0QpzAFSrfS — Otto Ozols (@OttoOzols) June 17, 2018

Напомним, 17 июня в Латвии отмечается дата ввода частей советской Красной Армии. В это время после ультиматума СССР в Латвии 20 июня 1940 года было создано новое правительство во главе с микробиологом Августом Кирхенштейном. Бывший тогда главой государства Карлис Улманис бездействовал.

По этому поводу высказался и глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич, который указал, что Латвии, важно помнить, что только демократия и правовое государство не позволит в будущем повториться подобному.