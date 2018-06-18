Латвийский публицист обвинил Пабрикса в лицемерии (7)

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Эксклюзив | 18 июня 2018 года, 08:08

Латвийский публицист Отто Озолс обвинил политика Артиса Пабрикса в лицемерии и двуличии. В Twitter он обратил внимание на высказывания Пабрикса о последствиях оккупации Латвии.

"Что за двуличие! Тот же самый Пабрикс только присоединился к движению KustibaPar?, которое фактически поддерживает медленный переход на двуязычие - инструмент оккупации", - написал Озолс.

"17 июня 1940 года была оккупирована и уничтожена Латвия. Ответственные это по-прежнему отрицают. Будем сильны в своей преданности Латвии и свободе!", - написал Пабрикс.

В свою очередь пользователи соцсети отметили, что ничего удивительного, Пабрикс всегда был двуличным.

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Напомним, 17 июня в Латвии отмечается дата ввода частей советской Красной Армии. В это время после ультиматума СССР в Латвии 20 июня 1940 года было создано новое правительство во главе с микробиологом Августом Кирхенштейном. Бывший тогда главой государства Карлис Улманис бездействовал.

По этому поводу высказался и глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич, который указал, что Латвии, важно помнить, что только демократия и правовое государство не позволит в будущем повториться подобному.

Комментарии 7
В добрый путь1 час назад
Смешной Побрякушка, как впрочем и все они, думает только о тепле для своей жопы. Других забот у него и всех их нет.
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Ж1 час назад
Ну вот,и Пабрикса ставят на место!А то возомнил тут,окуенного борца,за американскую латвию!Попрыгун партеечный!
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Майк1 час назад
Ну или гитлер или сталин. Так было. Что теперь? Нк пооучилось-красная армия влрмила всем! Но! Пабрикс-не сдавайся! Твиттерни ченить..
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