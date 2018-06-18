Эксклюзив |

В ходе спецоперации полиции, когда были проведены 34 обыска в сети ресторанов Vairāk Saules, правоохранительные органы изъяли мобильные телефоны даже у посудомойщиц, которые до сих пор им не вернули. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал совладелец сети ресторанов, шеф-повар Эндийс Берзиньш.

«У сотрудников сети ресторанов Vairāk Saules правоохранительные органы отобрали около 70 телефонов. До сих пор их им не вернули. Отобрали у официантов, менеджеров, даже у мойщиц посуды. Такой разнобой», - указал шеф-повар.

Он отметил, что когда ему позвонили и сообщили об обысках, то он сначала подумал, что в ресторане произошло убийство.

«Что еще можно подумать, если в твоих в ресторанах и офисах проходит спецоперация. Пришли люди при полной амуниции - в шлемах, со щитами. По их словам, они прослушивали наши офисы полгода, они знали, что у нас там работают три бухгалтера, и все три - женщины. Зачем тогда подтягивать спецназ? Непонятно», - добавил Берзиньш.

Он отметил, что про обвинения он узнал от своей коллеги.

«Я был в отъезде, когда мне рассказали об обысках. Я сразу начал звонить друзьям, в ассоциацию ресторанов. Одна из директоров магазина мне сказала, что в обыске на орден она увидела, в чем нас подозревают. Но с новыми кассовыми аппаратами, которые у нас установлены, невозможно провести никаких незаконных манипуляций. Я уверяю. С вероятностью в 99% нельзя», - пояснил Берзиньш.

Напомним, как ранее писал Mixnews, полиция подозревает, что бухгалтерские данные в сети ресторанов Vairаk saules искажались уже с 2016 года. В кассовых аппаратах указывались доходы меньше, чем реальные.

Уголовный процесс начат на основании заявления и информации, имеющейся в распоряжении полиции. Ущерб, нанесенный государству, может составлять около 1,5 млн евро.

Полиция провела обыски в офисах, ресторанах и по месту жительства людей. Изъяты документы, носители данных, кассовые аппараты.