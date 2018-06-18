Эксклюзив |

Совладельцы и председатели совета ABLV Bank Олег Филь и Эрнест Бернис (справа)

Завтра, 19 июня после 08.00 в программе "Утро на Балткоме" на радио Baltkom - совладелец и председатель правления банка ABLV Эрнест Бернис.

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

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Напомним, Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) поддержала план самоликвидации ABLV Bank и утвердила также всех четырех предложенных банком ликвидаторов.

Проблемы у банка начались после заявления учреждения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) о планируемых санкциях против ABLV Bank за реализацию схем отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине.

Также FinCEN заявила, что руководство ABLV Bank до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, стараясь предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высокого риска.