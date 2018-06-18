Венера износилась: автор решил демонтировать скульптуру (5)
Эксклюзив | 18 июня 2018 года, 13:23
В Риге, у Академии художеств, убрали скульптуру Венеру Виллендорфскую. Как на своей странице в Facebook в шутку написал мэр столицы Нил Ушаков, статуя рухнула из-за жары.
Судьбу скульптуры прояснили в Академии художеств. Как пояснила радио Baltkom представитель академии Лаура Озола, демонтаж фигуры в воскресенье начал сам автор.
"Венера изначально не должна была выноситься под открытое небо. Эта инсталляция сделана из неустойчивых к погодным условиям материалов, поэтому за 10 лет фигура износилась. Старая Венера на постамент не вернется. Сейчас будем искать финансирование, чтобы создать новую Венеру, приспособленную к любым погодным условиям", - рассказала Озола.
Фото: flickr.com/Marie-Hélène Cingal
Предлагаю на свободный парафет выставлять министров , депутатов ,адвокатов , уристов , и тд .
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Слава те! Не надо новую Венеру!
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Только они из года в года крупнее становятся
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