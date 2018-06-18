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В Риге, у Академии художеств, убрали скульптуру Венеру Виллендорфскую. Как на своей странице в Facebook в шутку написал мэр столицы Нил Ушаков, статуя рухнула из-за жары.

Судьбу скульптуры прояснили в Академии художеств. Как пояснила радио Baltkom представитель академии Лаура Озола, демонтаж фигуры в воскресенье начал сам автор.

"Венера изначально не должна была выноситься под открытое небо. Эта инсталляция сделана из неустойчивых к погодным условиям материалов, поэтому за 10 лет фигура износилась. Старая Венера на постамент не вернется. Сейчас будем искать финансирование, чтобы создать новую Венеру, приспособленную к любым погодным условиям", - рассказала Озола.

Фото: flickr.com/Marie-Hélène Cingal