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На проходящем в России чемпионате мира по футболу царит дружелюбная и гостеприимная атмосфера, а футболисты показывают красивую игру. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал главный тренер московского "Локомотива", экс-тренер сборной России по футболу Юрий Семин.

"Я бывал на многих чемпионатах, но этот могут назвать лучшим. Отличные стадионы, организация. Атмосфера очень хорошая. Приехали люди со всех стран, они относятся друг к другу доброжелательно. И Россия сегодня очень гостеприимна. Пока никто меня не удивил, но матч Испания — Португалия был достоин финала. Игры проходят на высоком уровне, полные трибуны. Думаю, что и это заводит футболистов", - сказал он.

По словам тренера, сборную России нельзя назвать слабой.

"Я не согласен, что сборная России в этом году худшая за всю историю. В матче с Саудовской Аравией наши игроки показали, что они сильнее. Оценку даст конечный результат", - отметил он.

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся в Москве, Калининграде, Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Победа над Саудовской Аравией стала для России первой на чемпионатах мира за 16 лет. Следующий матч подопечные Станислава Черчесова проведут 19 июня против сборной Египта.

Фото из Flickr/presseportal.ch