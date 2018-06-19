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Вся Россия болеет за свою футбольную сборную и верит в то, что она выйдет из группы и установит свой исторический результат на чемпионате мира, сказал в интервью радиостанции Baltkom экс-нападающий сборной России Дмитрий Сычев.

"Уровень у нас (сборной России) неплохой и задача поставлена в соответствии с мастерством футболистов. Вся страна верит, что наша команда выйдет из группы и достигнет своего исторического результата", — сказал Сычев.

Он также признался, что по-хорошему удивлен прошедшими матчами.

"Атмосфера праздника царит на чемпионате, и каждый матч меня, если честно, удивляет по-хорошему. Такие страсти, эмоции. Наверное, больше всего в хорошем плане удивила меня Мексика в матче с Германией, а Германия, наоборот, разочаровала немного — потому что от немецкой машины ждали другого", — сказал Сычев.

Чемпионат мира по футболу впервые проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Фото из Flickr/Ai Kagou