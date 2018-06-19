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Решение о прекращении деятельности ABLV Bank повлекло за собой огромные последствия для тысячи людей, и за это рано или поздно кто-то понесет ответственность. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал совладелец и председатель правления банка ABLV Эрнест Бернис.

"Я верю, что за все в жизни приходится платить. Рано или поздно. Разрушили организацию, которая работала 25 лет. Более 900 человек получили какую-то метку, лишились планов, остались без премий и накоплений. Они вынуждены искать работы за рубежом — уже десятки людей уехали. Не будет построен Музей современного искусства, прекратил работу благотворительный фонд. Такое количество людей пострадало. Рано или поздно - или перед законом, или перед Богом, за это ответит тот, кто поспособствовал этому", - сказал он.

По словам Берниса, после заявления учреждения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) о санкциях в отношении банка, глава Банка Латвии Илмар Римшевич срочно уехал в отпуск.

"Римшевич уехал на следующий день. Мы были в тесном контакте с руководителем Комиссии рынка финансов и капитала Путниньшем, созванивались с министром финансов, я объяснял ей ситуацию. Из знакомых звонили очень мало. Думаю, что у них был шок и испуг", - отметил он.

Совладелец ABLV отметил, что его репутация не будет восстановлена, пока все клиенты банка не получат свои деньги.

"Репутация испорчена, мы с Олегом Филем не можем работать в банковской сфере. Морально все это пережить очень тяжело", - сказал Бернис.

Напомним, проблемы банка начались после заявления учреждения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) о планируемых санкциях против ABLV Bank за реализацию схем отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине.

Также FinCEN заявила, что руководство ABLV Bank до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, стараясь предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высокого риска.

ABLV Bank подал FKTK план самоликвидации 5 марта. Спустя три месяца, 12 июня, Комиссия рынка финансов и капитала разрешила банку приступить к процессу самоликвидации.