"Пытают телевизором": Гапоненко рассказал об условиях в "Рижском централе" (10)

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Эксклюзив | 19 июня 2018 года, 15:26

Заключенный решением суда под стражу политический активист Александр Гапоненко находится в Рижском централе уже 60 дней, но его за это время ни разу не допросили. Об этом он рассказал в интервью радио Baltkom.

"Я не имею доступа к интернету. До меня не доходят даже поздравления родственников. При этом еще ни разу не допрашивали. Думаю, меня держат здесь в рамках психологического давления, чтобы я сломался и дал показания по тем преступлениям, которых я никогда не совершал. Я ведь выступаю в роли правозащитника - защищаю интересы других людей, мне не в чем признаваться. Это прямой шантаж и давление на меня. Я не могу разглашать подробности, но это правда", - заявил активист.

По словам Гапоненко, условия его содержания ухудшились. Также он рассказал, что уже месяц находится в одной камере с преступниками.

"Условия содержания ухудшились. Кроме того, мне запретили заниматься физкультурой из-за моей болезни сердца. Я плохо себя чувствую, ездил к медикам, просил справку. Пока пью валидол. Лекарств передавать сюда нельзя, поэтому спасибо всем, кто перевел мне деньги. Благодаря этому я смогу купить их здесь. В нашей камере два телевизора, мои соседи их непрерывно смотрят. Звук включен на протяжении 20 часов в неделю. Я рассматриваю это как пытку. Прошу сделать их тише, но через какое-то время звук опять становится громче. Я даже с собой ношу вату, чтобы затыкать уши. Оказывается, беруши в тюрьме запрещены. У меня нормальные отношения с соседями. Они, правда, уголовники, наркобароны", - пояснил Гапоненко.

Активист просил перевести его в одиночную камеру, но все время получал отказ, потому что якобы таких камер нет, чему сам Гапоненко не верит.

"У меня сначала была одиночная камера, где я две недели писал книгу. Потому меня без объяснения причины перевели в общую камеру, наверное для того, чтобы оказать психологическое давление. И все мои просьбы об одиночной камере отвергли, сказав, что такой камеры нет. Хотя я знал, что рядом находятся пустующие камеры. Прогулка на свежем воздухе час в день. Я написал уже треть монографии и половину художественной повести. "Битва при молодях" называется", - отметил активист.

Как ранее сообщалось, 20 апреля Александр Гапоненко был задержан Полицией безопасности в рамках начатого 4 апреля уголовного процесса о действиях, направленных против государственного суверенитета, территориальной целостности Латвии, государственной власти или государственного строя. За эти преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Сегодня, 19 июня, состоялось заседание суда по делу Гапоненко, однако решение принято не было. Следующее заседание состоится 21 сентября.

Комментарии 10
Майк1 час назад
Это издевательство озранки и правящ.режима! Он не уголовник и не опасен для людей. Спрашивается,в чем смысл? Издеваются!
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nelojals54 минуты назад
Римшевич, спрудс, мартинсонс на воле.Ведь украсть миллионы не преступление.Это же не против государственной власти. Я не считаю латысськое псевдогосударство свободным, демократическим и независимым. Это нищая,, коррумпированная нацистская помойка.
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Pyccкий охранник в СИЗО35 минут назад
Когда ты будешь моим клиентом,лично прибью тебе гвоздями мошонку к стулу.
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