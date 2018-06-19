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Перестройка и поздний Советский Союз было наиболее интересным с творческой точки зрения временем в недавней истории России. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал российский журналист, музыкальный критик и ведущий Артемий Троицкий.

"Ни одна перемена не была для меня фатальной или — что еще хуже — летальной. В 85-м году, при Горбачеве всковырнулся весь этот застойный социализм и стало все здорово. Это мой любимый период. Пожалуй, единственный, когда мой личный вектор совпадал с вектором всей страны и даже партийной линии. В 91-м развалился Советский Союз, я, в принципе, воспринял это позитивно, мы даже рассорились с папой, он был большим любителем СССР. Потом наступили ельцинские 90-е, к которым я отношусь кисло-сладко. Мне даже вручили медаль, как защитнику Белого дома. Я эту медаль демонстративно выбросил, как американские ветераны Афганской войны. И объявил об этом", - рассказал Троицкий.

Он также добавил, что эмигрировал из России в 2014 году, так как ситуация в стране его не устраивала.

"На фоне последовавшего Путина тогда, конечно, было лучше, по крайней мере была свобода. При этом грабили и убивали, вообще творилось что-то "веселое". Но при Путине стало скучнее и хуже, а в 2014 году стало нестерпимо хуже, что я уехал и теперь проживаю в соседней Эстонии. В Риге мне никто не предложил работу, пригласили сначала Хельсинки, потом Таллинн. Ну и я решил — буду жить в Таллинне и работать на две столицы" - сказал Троицкий.

18 июня в Риге был представлен фильм Андрея Айрапетова "Критик", посвященный жизни Артемия Троицкого.