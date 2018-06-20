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В конце мая сначала Латвия, а потом и весь мир снова и снова прокручивал коротенький 13-секундный ролик с невероятными кадрами – латвийский спасатель, высунувшись по пояс из окна какой-то квартиры, на лету ловит что-то тяжелое, летящее вниз. Второй спасатель держит его за ноги. Затем они вместе с трудом втаскивают пойманное в комнату, и мы видим, что это человек.

Кадры спасения прыгнувшей из окна женщины не особенно изменили жизнь Томаса Яунземса. Ответственные задания на работе, любимая жена дома – особенным, по признанию Томаса, заставляют чувствовать только люди, которые говорят и пишут о его поступке. Сам он, мягко говоря, немногословен, в своем поступке видит не героизм, а обычную работу спасателя. Портал Mixnews.lv немного пообщался с пожарным-спасателем, который во время спасательной операции решил повторить сцену из фильма.

Как вы вспоминаете этот день?

Казалось, что это был простой рабочий день – ничего необычного в нем не было. Вообще, у нас все дни отличаются один от другого, что-то всегда происходит. Каждая спасательная операция особенная.

Были раздумья и сомнения перед проведением этой спасательной операции?

Командир спросил у нас, какие есть варианты, чтобы спасти эту женщину. Я предложил попробовать поймать ее снизу. Не нервничал, потому мне просто надо было справиться с заданием. Это было импровизацией - я видел фильм, где было что-то похожее. Подумал, что можно попробовать и в этой ситуации. Ничему такому нас не учили - для меня это было впервые.

Вы интересовались дальнейшей судьбой этой женщины?

Со спасенной мы не разговаривали, просто передали ее медикам, а сами вернулись в депо. Главное, что мы выполнили свою работу.

Как видео попало к вам и в интернет?

Видео снимал хозяин квартиры, на тот момента мы об этом не знали. Потом он прислал его нам, а Государственная пожарно-спасательная служба уже опубликовало. Сегодня вообще все все снимают, фотографируют, мы не можем это контролировать.

Про вас писали от Великобритании до Казахстана. Вы читали эти статьи, комментарии?

Да, я читал и латвийские, и зарубежные статьи. Именно они как-то возвысили этот поступок, сделали его значимым – я сам не оцениваю его так, как оценивают другие.

Будни изменились?

Конечно, сейчас такая позитивная волна. Но, в общем, это обычные будни. В рабочих дня ничего не изменилось.

Спасение этой женщины можно назвать самым ярким событием в вашей карьере?

Однозначно, это самая запоминающаяся спасательная операция. Обычно нас вызывают на ДТП или пожары. Но самоубийц ловить еще не приходилось.

Вы мечтали стать пожарным-спасателем в детстве? Это работа мечты?

Мне надо было где-то работать после окончания спортивной академии, друг посоветовал пойти в пожарные. Я подумал, почему бы и нет. До этого даже не задумывался об этой профессии. Здесь нет одинаковых вызовов, нет рутины. Ситуации всегда разные, надо подключать мышление, думать.

Рабочий день в вашей профессии не всегда заканчивается хорошо. Нет желания бросить все?

До настоящего момента рабочие дни заканчивались позитивно, потому нет мыслей о том, что я устал, что не хочу больше работать спасателем.

Каждый спасатель индивидуален, а результат получается только при работе в команде. Как сработаться?

У нас каждый человек индивидуален, со своими физическими данными. Но так как мы работаем в команде, каждый получает задание, которое подходит именно ему, с которым он сможет справиться.

Если вы в свой выходной столкнетесь с какой-нибудь проблемой, увидите пожар, броситесь на помощь?

Если я не на службе, то помогу в меру своих возможностей, но в огонь без специального обмундирования не брошусь – это было бы неразумно.

Вы сами считает свой поступок чем-то особенным?

Для меня это обычная работа. Но то, что про меня пишут и говорят, заставляет чувствовать себя по-другому. Родственники гордятся мной. Больше всего радовалась жена. В честь награды приготовила для меня праздничный обед, так и отметили.