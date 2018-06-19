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Партию "Согласие" и российскую власть исторически связывают партнерские и даже дружеские отношения, которые не могут быть разорваны. Об этом в эфире радио Baltkom заявил латвийский журналист, публицист и писатель Отто Озолс.

"Думаю, в России будут пытаться сделать все, чтобы в следующем правительстве было "Согласие". Представитель МИД России Мария Захарова недавно четко сказала - я всегда защищала и буду защищать моего близкого друга Нила Ушакова. То, что у партии "Согласие" давние тесные связи с Москвой - в независимости, есть договор, или нет, это формальность - очевидно. Это брак, который нельзя расторгнуть. Я не могу положить на стол доказательства, не присутствовал при их разговорах. Но если посмотреть на их риторику, они не признали аннексию Крыма, лавировали. Если среднестатистический избиратель "Согласия" говорит, что он смотрит на Россию без симпатий, он лицемерит. Так что это историческая естественная связь. Еще раз - доказательства я вам на стол не положу, но я точно знаю, что они туда ездят и встречаются. Если люди из ближнего круга Путина открыто говорят, что Ушаков - мой близкий друг, это четкий знак", - сказал Озолс.

Он также допустил, что если "Согласие" войдет в правительство, оно может выступить за выход Латвии из альянса НАТО.

"России всегда надувала миф, что НАТО - это их враг. Если дружественная Москве партия будет в правительстве, а она самая большая партия и может получить пост премьер-министра, они могут постараться повлиять на членство Латвии в НАТО. Для меня важно, чтобы Латвия оставалась членом НАТО. Это гарантия, что у нас не произойдет ничего такого, что произошло в Украине", - сказал Озолс.

Напомним, 6-го октября в Латвии пройдут выборы в 13-й Сейм. Согласно апрельскому опросу центра SKDS, за "Согласие" готовы проголосовать 23,2% респондентов. Их ближайший преследователь - Союз "зеленых" и крестьян - набрал 12,8% голосов. В нынешнюю коалицию входят партии "Единство", СЗК и Нацобъединение.