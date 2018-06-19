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Сборная России по футболу должна выходить из группы на чемпионате мира и имеет все возможности для этого, но легко, конечно, не будет. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал экс-футболист сборной России Александр Мостовой.

Он также надеется, что сборная РФ покажет хорошую игру на матче с Египтом.

"Матч очень важен и для нашей сборной, и для сборной Египта. Стадион будет полный. Конечно, мы все ждем хорошей игры и хорошего результата. Тем не менее, легко не будет. Мы должны выходить из этой группы. Группа проходимая. Египет - хорошая, добротная команда", - сказал Мостовой.

Он также оценил уровень организации ЧМ по футболу в России на 8 баллов по 10-балльной шкале.

"После первого тура по всем показателям у нас твердая восьмерка по 10-балльной шкале. Впереди еще много игр, поэтому я не ставлю десятку. Но у нас в плане стадионов, подготовки, организации все проходит на очень высоком уровне. Мне есть с чем сравнить", - сказал Мостовой.

Александр Мостовой выступал в составе сборной России с 1992 по 2004-й год. Чемпионат мира по футболу впервые проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Фото: flickr.com/Charlie Cunningham