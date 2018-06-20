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Парламентский секретарь Министерства юстиции Янис Иесалниекс выразил возмущение тем, что только Нацобъединение поднимает вопрос о запрете требования русского языка при трудоустройстве. Об этом представитель Visu Latvijai!-TB/LNNK написал в соцсети Twitter.

"Не абсурд ли, что в Сейме только Национальное объединение поднимает тревогу по поводу проблемы, которая гонит нашу молодежь в нежеланную заграницу?! Остальным все равно - пусть уезжают, потому что для работы в Латвии русский надо знать обязательно", - написал Иесалниекс.

Нацблок опубликовал рассказ молодой девушки Лелды, которая считает требование знания русского языка унизительным для латышской молодежи.

Vai nav absurdi, ka Saeimā tikai Nacionālā apvienība ceļ trauksmi par šo problēmu, kas izdzen negribētā trimdā mūsu jauniešus?! Pārējiem viss vienalga - lai brauc prom, jo, strādājot Latvijā, krievu valoda esot jāzina obligāti https://t.co/L8THs2aPnB — Jānis Iesalnieks (@JanisIesalnieks) 19 июня 2018 г.

"Как только ты заканчиваешь среднюю школу, начинаешь искать через объявления работу, отсылаешь свое CV - в тот момент ты понимаешь, что такая проблема действительно существует. Вначале ищешь то, чем хотелось бы заниматься, но потом понимаешь, что надо найти хоть какую-то работу. Это проявление неуважения к латышам. Именно из-за этого многие молодые люди и покидают Латвию. Я не имею ничего против русских, но почему я должна знать их язык, живя в Латвии?" - считает Лелне, которая настаивает на том, чтобы на законодательном уровне такая дискриминация была ликвидирована.

Тем временем латвийский блогер Ксения Андриянова выразила недоумение, почему латышская молодежь не хочет быть конкурентноспособной.

"Признаю, что существует проблема незнания русскими латышского языка. Но после этого видео одолевает злость, что нацблок поддерживает неспособность молодых людей конкурировать, ограничивая частный бизнес. Я такую Лелду на работу не приняла бы. Не потому, что не знает язык, а потому, что пищит, что другие виноваты", - написала Ксения.

По словам блогера, она согласна с тем, что не должно быть требования идеального знания русского языка, но если есть русский клиент или надо работать на Россию, то знание языка необходимо.

"Я тоже однажды в один проект не попала - требовались знания норвежского. Но ты либо учишь язык, либо идешь куда подальше", - написала девушка.