Ринкевич: "Согласие" мечтает о Ялте-2 в Риге (19)

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Эксклюзив | 20 июня 2018 года, 20:04

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич отправился в Киев, чтобы обсудить перспективы двусторонних отношений Латвии и Украины.

Примечательно, что, анонсируя свою поездку в Twitter глава внешнеполитического ведомства начал с ироничного выпада в адрес партии "Согласие", которая на днях выдвинула кандитатом в президенты баптисткого священника Петериса Спрогиса, что вызвало шок у латвийской интеллигенции.

"Пока кандидат в президенты от партии "Согласие" о Ялте-2 в Риге только мечтает, отправляюсь в Киев, чтобы подтвердить жесткую и неизменную солидарность Латвии с Украиной в ее борьбе за свободу и независимость, так как это также борьба за наше будущее. Обсудим также дальнейшее сотрудничество и поддержку", - написал Ринкевич.

Ринкевич таким образом намекает на то, что на Ялтинской конференции в 1945 году в Крыму на встрече "большой тройки" ― лидеров СССР, США и Великобритании, были обозначены границы сфер влияния СССР и Запада в Европе, в том числе была решена судьба народов стран Балтии.

Теперь, по мнению Ринкевича, партия "Согласие" мечтает наладить сотрудничество с Россией, о чем говорил выдвинутый этой политической силой кандидат в президенты.

Спрогис на заседании думы партии "Согласие" подчеркнул, что Латвии во внешней политике надо быть более смелой и не боятся налаживать связи с восточным соседом.

"Сейчас мы живем в переменчивом мире, где ЕС и НАТО не являются единственными центрами мировой власти". Латвия является одной из стран, которая экономически пострадала от санкций, введенных в отношении России. Однако, по словам Спрогиса, Франция, Германия и другие страны пытаются продолжать экономическое сотрудничество с Россией. "Во многих областях мы с Россией очень отличаемся, но это не значит, что наши экономические интересы не совпадают", - сказал Спрогис.

Многие выражают свое возмущение, как такой уважаемый человек, как лидер баптистской общины, мог согласиться на предложение от "пророссийской" партии.

Комментарии 19
nelojals2 часа назад
Ринька-петух только об одном мечтает : у кого бы отсосать и кому бы очко подставить.
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Патриот 2 часа назад
Геям и пидарасам слова не давали! Мужа своего лечи, чмо позорное!
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Кеша2 часа назад
Какое у них совместное сотрудничество? Полугрязные и полуголодные хохлы ползают по Риге в поисках любой работы что бы у себя на родине с голоду не подохнуть? Кстати ползают в одной из самых бедных стран европы. В этгм сотрудничество?
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