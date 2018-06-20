Эксклюзив |

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич отправился в Киев, чтобы обсудить перспективы двусторонних отношений Латвии и Украины.

Примечательно, что, анонсируя свою поездку в Twitter глава внешнеполитического ведомства начал с ироничного выпада в адрес партии "Согласие", которая на днях выдвинула кандитатом в президенты баптисткого священника Петериса Спрогиса, что вызвало шок у латвийской интеллигенции.

Kamēr Saskaņas prezidenta kandidāts par Jaltu-2 Rīgā sapņo, dodos uz Kijevu, lai apliecinātu stingro un nemainīgo Latvijas solidaritāti Ukrainai tās cīņā par brīvību un neatkarību, jo tā ir arī cīņa par mūsu nākotni, spriedīsim par turpmāko sadarbību un atbalstu — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) June 20, 2018

"Пока кандидат в президенты от партии "Согласие" о Ялте-2 в Риге только мечтает, отправляюсь в Киев, чтобы подтвердить жесткую и неизменную солидарность Латвии с Украиной в ее борьбе за свободу и независимость, так как это также борьба за наше будущее. Обсудим также дальнейшее сотрудничество и поддержку", - написал Ринкевич.

Ринкевич таким образом намекает на то, что на Ялтинской конференции в 1945 году в Крыму на встрече "большой тройки" ― лидеров СССР, США и Великобритании, были обозначены границы сфер влияния СССР и Запада в Европе, в том числе была решена судьба народов стран Балтии.

Теперь, по мнению Ринкевича, партия "Согласие" мечтает наладить сотрудничество с Россией, о чем говорил выдвинутый этой политической силой кандидат в президенты.

Спрогис на заседании думы партии "Согласие" подчеркнул, что Латвии во внешней политике надо быть более смелой и не боятся налаживать связи с восточным соседом.

"Сейчас мы живем в переменчивом мире, где ЕС и НАТО не являются единственными центрами мировой власти". Латвия является одной из стран, которая экономически пострадала от санкций, введенных в отношении России. Однако, по словам Спрогиса, Франция, Германия и другие страны пытаются продолжать экономическое сотрудничество с Россией. "Во многих областях мы с Россией очень отличаемся, но это не значит, что наши экономические интересы не совпадают", - сказал Спрогис.

Многие выражают свое возмущение, как такой уважаемый человек, как лидер баптистской общины, мог согласиться на предложение от "пророссийской" партии.