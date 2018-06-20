Депутат про Кайминьша: рейтинги повысятся - у нас любят обиженных (1)
Задержание и обыск у депутата Сейма Артуса Кайминьша (KPV LV) положительно скажутся на рейтингах партии. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал председатель Комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям Виталий Орлов.
"Я не следователь, но могу предположить, что на политическом рейтинге это скажется положительно — у нас любят обиженных. Тут история известная — выходя из партии, один из членов написал заявление, что в партии осуществляется незаконное финансированное. Сегодня доказательства были представлены комиссии. Мы подписали бумаги о неразглашении, но дело действительно касается незаконного финансирования", - сказал он.
Напомним, Сейм сегодня одобрил решение задержать и провести обыск у депутата Артуса Кайминьша.
Председатель Комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям Виталий Орлов сообщил, что решение было одобрено комиссией единогласно. Сам Кайминьш также присутствовал на заседании Сейма.
После решения Сейма он успел пообщаться с журналистами.
"Мне вообще ничего не известно. Могу сказать только то, что это все происходит на фоне моего требования об отставке министра экономики Арвила Ашераденса. Не думаю, что это может быть связано с финансированием партии — все происходит абсолютно прозрачно, мы отправляет отчеты в KNAB каждые две недели. Я не вижу связь с обысками у Виестурса Тамужса. Мы с ним дружим, но не больше. Я узнал об этих обысках, о просьбе Генпрокуратуры, за 15 минут до заседания. В такую ситуацию попадаю первый раз. Наверное, мне надо переодеться, а то потом костюм придется выкидывать", - сказал он.
После этого депутат ушел с сотрудниками Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.
Фото: flickr.com/Saeima
Сдали человека в одни ворота. Когда уже этого Орлова, самого не будет в Сейме? Вроде по Земгале избирается, ну сколько можно!!! Что там других нет?