Эксклюзив |

Задержание и обыск у депутата Сейма Артуса Кайминьша (KPV LV) положительно скажутся на рейтингах партии. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал председатель Комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям Виталий Орлов.

"Я не следователь, но могу предположить, что на политическом рейтинге это скажется положительно — у нас любят обиженных. Тут история известная — выходя из партии, один из членов написал заявление, что в партии осуществляется незаконное финансированное. Сегодня доказательства были представлены комиссии. Мы подписали бумаги о неразглашении, но дело действительно касается незаконного финансирования", - сказал он.

Напомним, Сейм сегодня одобрил решение задержать и провести обыск у депутата Артуса Кайминьша.

Председатель Комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям Виталий Орлов сообщил, что решение было одобрено комиссией единогласно. Сам Кайминьш также присутствовал на заседании Сейма.

После решения Сейма он успел пообщаться с журналистами.

"Мне вообще ничего не известно. Могу сказать только то, что это все происходит на фоне моего требования об отставке министра экономики Арвила Ашераденса. Не думаю, что это может быть связано с финансированием партии — все происходит абсолютно прозрачно, мы отправляет отчеты в KNAB каждые две недели. Я не вижу связь с обысками у Виестурса Тамужса. Мы с ним дружим, но не больше. Я узнал об этих обысках, о просьбе Генпрокуратуры, за 15 минут до заседания. В такую ситуацию попадаю первый раз. Наверное, мне надо переодеться, а то потом костюм придется выкидывать", - сказал он.

После этого депутат ушел с сотрудниками Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.

Фото: flickr.com/Saeima