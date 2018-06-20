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Беженцам из третьих стран тяжелее адаптироваться в местном обществе, так как Латвия является одной из наименее толерантных стран Европы. Об этом в эфире радио Baltkom рассказала директор секретариата Фонда интеграции общества Айя Бауэре.

«Более 20 человек в рамках программы переселения беженцев сейчас работают на разных предприятиях в Латвии. Чаще всего они работают на фабриках. На сегодняшний день 80 человек пользуются услугами ментора, которые предоставляет Фонд интеграции общества», - рассказала Бауэре.

Он привела несколько примеров из жизни беженцев, чья судьба в Латвии сложилась благополучна, а чья – не самым лучшим образом.

«Беженец, который работает в кондитерской, очень хорошо отзывается о своем работодателе, потому что он стал там уже практически членом семьи. Но есть и плохие истории. Был случай, когда на семью мигрантов напали в Риге. Просто за то, что они не такие как мы. Ментор позаботился о том, чтобы было подано заявление в полицию. Но злоумышленника так и не нашли», - рассказала Бауэре.

Она добавила, что многие латвийцы негативно относятся к беженцам.

«Мы проводили исследование, опросы, в рамках которых выяснили, что латвийцы не готовы даже жить по соседству с беженцами. Конечно, такие результаты не радуют. Я думаю, что такое отношение формируется зачастую из-за отрицательной информации о мигрантах в СМИ. Мы пользуемся стереотипами. Латвия, к сожалению, одна из наименее толерантных стран в Европе», - заключила Бауэре.

Как сообщалось, всемирный день беженцев 19 июня отмечался в Риге обширной программой мероприятий - презентацией исследований о миграции, дискуссиями экспертов, открытием кампании "Открытость - это ценность".