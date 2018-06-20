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Уход общественных СМИ с рынка рекламы обеспечит латвийцам такое содержание, в котором общество непосредственно нуждается. Об этом в эфире радио Baltkom рассказала член Национального совета по электронным СМИ Гунта Лидака.

«Дискуссии об этом продолжаются уже долгие годы. Мы очень довольны тем, что эти изменения попали в повестку дня парламента. Это, во-первых, успокоит медийный рынок, а во-вторых, поможет общественным СМИ создавать такую программу, в которой нуждается общество, не занимаясь коммерцией. Тем более, рекламный рынок сильно поменялся, и с каждым годом общественные СМИ продолжают терять средства на этой почве», - пояснила Лидака.

Он добавила, что через три года общественным электронным СМИ будут выделены дополнительные средства в таком объеме, который соответствует доходам.

«Если смотреть предыдущие подсчеты средств рекламодателей на общественных СМИ, то эта сумма достигает 10 млн евро. Поэтому хорошо, что у нас есть переходный трехлетний период, чтобы мы могли подсчитать средства необходимые для наших потребностей. Планируется создать новые эффективные программы, связывая их с дигитальным пространством. Латвийское телевидение и радио испытывают сейчас острую нехватку средств и по вопросам недвижимости, и по технологиям», - сказала Лидака.

Напомним, как ранее писал Mixnews, Сейм сегодня в окончательном чтении принял поправки к закону об электронных СМИ, предусматривающие уход общественных СМИ с рынка рекламы в 2021 году.

Фото: pexels.com