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Чемпионат мира по футболу в России проходит на высшем уровне, здесь прекрасно все, сказал в интервью радиостанции Baltkom экс-футболист сборной России Владислав Радимов.

"Все на высшем уровне. Даже погода нам помогает. Не было никаких эксцессов. Отличная организация", - сказал Радимов.

Он также считает необоснованной критику в отношении сборной России по футболу, которая победила Саудовскую Аравию и Египет.

"Те, кто говорят, что сборная России обыгрывает слабых соперников - пусть попробуют их обыграть. Это чемпионат мира, здесь нет простых команд. У Аргентины не получается, у Германии, посмотрите", - сказал Радимов.

Сборная России, стартовавшая на чемпионате мира разгромом над командой Саудовской Аравии (5:0), и победив египтян во вторник со счетом 3:1, практически обеспечила себе участие в 1/8 финала.

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