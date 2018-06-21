Эксклюзив |

Латвийские власти в лице министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича, который должен защищать репутацию страны и ее интересы на самом высоком уровне, ничего не сделали для того, чтобы предотвратить тот урон, который нанесен действиями американских финансовых структур, публично заявивших об отмывании "грязных денег" в латвийских банках. Так считает латвийский публицист Отто Озолс.

В интервью радио Baltkom он сказал, что не может судить о том, что происходит в латвийских банках, но уверен, что власти ничего не сделали для отстаивания репутации Латвии на международном уровне.

"Мы называем Соединенные штаты Америки нашим стратегическим союзником и другом. И если этот друг вдруг публично говорит, что в банковской системе Латвии есть коррупция, что в ней происходит что-то незаконное, и публично на глазах у всего мира нам дает пощечину и указывает, что Латвия это государство, где происходят странные вещи - отмывание грязных денег и так далее и тому подобное, то у меня возникает очень четкий вопрос к нашему МИД и министру иностранных дел Эдгару Ринкевичу, как это могло произойти, что наш хороший друг и союзник дает нам пощечину перед всем миром. Нет, союзники и друзья такие сложные вопросы решают с глазу на глаз", - уверен Озолс.

По словам публициста, латвийские власти должны были на дипломатическом уровне предотвратить тот урон, который нанесен стране действиями американских финансовых структур.

"Наше правительство, МИД и Ринкевич должны были решить эту проблему до того, как это вышло наружу. "Сейчас же нанесен огромный ущерб нашей репутации, когда ведущие издания мира, в том числе Finansial Time, пишут о том, что в Латвии отмываются грязные деньги - это огромный урон нашей репутации", - возмущается Озолс.

Кроме того, по словам публициста, если последовали такие серьезные обвинения в адрес Латвии, то за ними должны были последовать немедленно доказательства, а их до сих пор нет.

"Я до сих пор не видел доказательств. Ринкевич, являющийся главой министерства иностранных дел должен был сделать все, чтобы защитить нашу репутацию, наши интересы на самом высоком уровне. Этого сделано не было. А до того, как не были предоставлены доказательства вины латвийских банков мы должны были их защищать. Это наша экономика, это система, это наши интересы, это наши люди. И ты, если ты политик или министр, то должен был до конца стоять за Латвию, защищать интересы граждан Латвии. Этого сделано не было", - с сожалением отметил Озолс.

Напомним, "банковский скандал" в Латвии разразился после заявления сети Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) о планируемых санкциях против ABLV Bank за реализацию схем отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине.

Также FinCEN заявила, что руководство ABLV Bank до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, стараясь предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высокого риска.

Спустя некоторое время, в целях максимальной защиты интересов клиентов и кредиторов, учитывая решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) о начале процесса ликвидации, собрание акционеров ABLV Bank приняли решение о самоликвидации.