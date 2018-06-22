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В Латвии будут особое внимание уделять вещанию российских телеканалов, в частности, тому содержанию, где отсутствует объективность, и информация преподносится односторонне. Об этом в эфире радио Baltkom рассказала медиаэксперт, член Национального совета по электронным СМИ (NEPLP)Гунта Лидака.

«Принцип нейтралитета и точности, которым дополнены поправки к Закону об электронных СМИ, тесно связан с директивой медиарегулятора Великобратании Ofcom. В частности, речь идет о российских телеканалах, распространяющих информацию односторонне. В таких случаях мы проверяем такие программы, сравнивая эти подозрительные для нас моменты с мнением надзорных медиаучреждений других стран ЕС», - рассказала Лидака.

Она отметила, что в латвийских СМИ ситуация с односторонним освещением предмета встречается крайне редко.

«В Латвии нет однобокой подачи информации. Такой просто не может быть исходя из формулы демократического государства. А мы таким являемся, поэтому у нас существуют принципы журналистики. Конечно, иногда местные журналисты ссылаются только на латвийское агентство LETA, что тоже неправильно. Надо придерживаться разнообразия источников. За что мы и выступаем», - пояснила Лидака.

Как сообщалось вместе с поправками к Закону об электронных СМИ, запрещающие коммерческую рекламу на общественных медиа, закон дополнили "принципом нейтралитета и точности".

Вещателей на территории Латвии обяжут в новостях и информационно-документальных передачах излагать факты таким образом, чтобы сознательно не вводить аудиторию в заблуждение.

Фото: unsplash.com