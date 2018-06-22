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Эксперимент службы неотложной медицинской помощи, в котором за рулем экипажа вместо водителя будет сидеть медик – неудачный пример иностранного заимствования. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразила президент Латвийской ассоциации неотложной медицинской, экс-глава скорой Сармите Виллере.

«В Риге все больницы находятся относительно недалеко друг от друга. Даже если пациент очень серьезный и бригаде не хватает рук, то в столице есть возможность позвать на подмогу другую бригаду или даже пожарных, которые приедут за пять минут и помогут. Но в регионах Латвии, где расстояния большие, схема «водитель-медик» работать не будет», - сказала Виллере.

Она отметила, что этот проект в Латвии слишком рано начали воплощать в жизнь.

«Мы стараемся следовать опыту других государств… Но я была в немецком Гамбурге, где действительно за рулем экипажа «скорой» сидела красивая молодая девушка, которая периодически менялась со своим коллегой. Но, во-первых, в Гамбурге 41 больница! Там всего 5 минут езды до каждой. Это совсем другой объем. Во-вторых, все парамедики, которые водят машину «скорой», обучаются этому еще в училище. У нас же такого нет», - пояснила Виллере.

Как сообщалось, с 1 июля будет реализован пилотный проект, согласно которому за рулем машины "скорой" будет находиться не профессиональный водитель, а помощник врача.

Таким образом, бригада неотложной помощи будет состоять из 2 человек, а не из трех, как до сих пор. Делается это с целью увеличить зарплату медперсоналу, оптимизировать ресурсы и сократить нагрузку на бригады.