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ABLV Bank планировал открыть свое представительство в США, для чего были собраны сотни бумаг и весь процесс контролировался службами Америки. Об этом в интервью радио Baltkom рассказал совладелец и председатель правления банка ABLV Эрнест Бернис.

"Последние несколько лет мы находились в процессе открытия своего представительства в США. Это очень сложный процесс: были сотни бумаг, даже биография моих родителей! Я подписывал бумаги, когда с удивлением обнаружил там их биографию! И мы были готовы напрямую находиться под юрисдикцией США. Ну какой банк с такими нарушениями пошел бы на это сознательно? Мы верили в свой бизнес, проходили американские аудиты», - сказал он.

По мнению Берниса, решение по плану самоликвидации откладывалось специально.

"Вся эта возня вокруг плана самоликвидации — политическое давление. Мне кажется, все это было радио того, чтобы добиться принудительной ликвидации нашего банка. Даже законно работая, на принудительной ликвидации можно заработать сотни миллионов евро. И это только в виде комиссионных. Потому что банк громадный. Думаю, что в этом и была заинтересованность — съесть этого огромного слона. Получить один раз выгоду для себя. Это цель одного человек или группы", - сказал он.

Напомним, проблемы банка начались после заявления учреждения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) о планируемых санкциях против ABLV Bank за реализацию схем отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине.

Также FinCEN заявила, что руководство ABLV Bank до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, стараясь предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высокого риска.

ABLV Bank подал FKTK план самоликвидации 5 марта. Спустя три месяца, 12 июня, Комиссия рынка финансов и капитала разрешила банку приступить к процессу самоликвидации.