Глава ABLV: США знали даже биографию моих родителей (13)

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Эксклюзив | 22 июня 2018 года, 07:51

ABLV Bank планировал открыть свое представительство в США, для чего были собраны сотни бумаг и весь процесс контролировался службами Америки. Об этом в интервью радио Baltkom рассказал совладелец и председатель правления банка ABLV Эрнест Бернис.

"Последние несколько лет мы находились в процессе открытия своего представительства в США. Это очень сложный процесс: были сотни бумаг, даже биография моих родителей! Я подписывал бумаги, когда с удивлением обнаружил там их биографию! И мы были готовы напрямую находиться под юрисдикцией США. Ну какой банк с такими нарушениями пошел бы на это сознательно? Мы верили в свой бизнес, проходили американские аудиты», - сказал он.

По мнению Берниса, решение по плану самоликвидации откладывалось специально.

"Вся эта возня вокруг плана самоликвидации — политическое давление. Мне кажется, все это было радио того, чтобы добиться принудительной ликвидации нашего банка. Даже законно работая, на принудительной ликвидации можно заработать сотни миллионов евро. И это только в виде комиссионных. Потому что банк громадный. Думаю, что в этом и была заинтересованность — съесть этого огромного слона. Получить один раз выгоду для себя. Это цель одного человек или группы", - сказал он.

Напомним, проблемы банка начались после заявления учреждения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) о планируемых санкциях против ABLV Bank за реализацию схем отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине.

Также FinCEN заявила, что руководство ABLV Bank до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, стараясь предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высокого риска.

ABLV Bank подал FKTK план самоликвидации 5 марта. Спустя три месяца, 12 июня, Комиссия рынка финансов и капитала разрешила банку приступить к процессу самоликвидации.

Комментарии 13
Vsop2 часа назад
США не нужны партнёры, им вассалы нужны. (В.В.Путин)
Именно такие дураки, как местный провокатор, типа patriot.
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No malas2 часа назад
"Patrioti" , kas neko nav radījuši, vienmēr būs gatavi bučot dibenu svešai varai un graut to, ko paši radītnav spējīgi.
Arī izsūtāmo sarakstus taisīja tie paši patrioti, kas tagad dzied slavas dziesmas par asv
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Паша1 час назад
Чего уж теперь щеки надувать до жаловаться - не сумели себя защитить,и на этом все.У людей квартиры,конечно,проще отбирать.Еще легко отделались,хотя пока не отделались - начнется ликвидация,еще увидим и услышим веселые истории.А теперь,когда уже не банкиры,очко не играет по прошлым то делишкам ?
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