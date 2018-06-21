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Новые правила, предусматривающие в работе Службы неотложной медицинской помощи увеличение количества дневных бригад и сокращение круглосуточных, по всей Латвии осуществить не удастся. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразила президент Латвийской ассоциации неотложной медицинской помощи, экс-глава "скорой" Сармите Виллере.

"Рига - компактный город. Население небольшое, больницы близко. Здесь сокращение ночных бригад не будет ощутимым. Но в регионах, где между больницами несколько десятков километров, например, в Алуксненском крае, я не представляю, как ночью "скорая" должна будет успеть доставить из одного конца края в другой конец острого больного именно туда, где ему могут оказать помощь. А если это врач узкого профиля? Что делать? Лететь на медикоптере? Но медикоптер непригоден для любых погодных условий. Как тогда его доставить? Я не вижу решения", - сказала Виллере.

По ее словам, есть надежда на то, что молодые специалисты мотивированные значительной финансовой поддержкой, отправятся жить и работать в регионы, и тогда вопрос с нехваткой врачей будет решен.

"Может быть, молодые врачи поедут работать в регионы. Но мой опыт показывает, что специалистов до сих пор не хватает. Например, в Латгале долго не было невролога. Один заболел, другой ушел в отпуск и все остались без врача. Значит, "скорая", получая вызов ночью, вынуждена везти пациента к неврологу в Ригу. Из чего следует, что весь периметр остается без неотложной помощи, потому что единственная машина уехала в столицу. Мы играем в русскую рулетку – будет ночью вызов или не будет. Не будет – значит, пронесло. Если будет, то вопрос, как его обслуживать. Такой эксперимент будет проводиться до первого умершего", - считает Виллере.

Сейчас в Латвии 18 из 188 бригад скорой - дневные, остальные работают в круглосуточном режиме. После изменений число дневных бригад увеличится до 36. Эти изменения связаны с тем, что 80% вызовов поступает в дневное время.

Фото: Mixnews