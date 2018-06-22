Лапса про спецслужбы: нам нужны новые "шлюхи", а не название борделя менять (3)

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Эксклюзив | 22 июня 2018 года, 19:07

Работа Полиции безопасности (ПБ) Латвии не станет лучше после смены названия. Об этом в интервью радио Baltkom сказал латвийский журналист и публицист Лато Лапса.

"Наша Полиция безопасности - уникальные паразиты и недотепы, которые откармливались годами. Мне кажется символично, что в СССР было название VDK (Valsts drošības komiteja, на русском: Комитет государственной безопасности, КГБ ), а теперь будет VDD (Valsts drošības dienests). Тут как в анекдоте про проституток: если бордель не приносит прибыль, то перестановкой кроватей делу не поможешь — надо шлюх менять. А наши политики считают, что если переименовать ПБ, то мы заживем иначе", - сказал он.

Как сообщалось ранее, Сейм одобрил поправки к закону о государственных спецслужбах, предусматривающие переименование Полиции безопасности в Службу государственной безопасности.

Эти поправки обсуждались также на заседании Совета по госбезопасности.

МВД предложило изменить название Полиции безопасности (ПБ) и в дальнейшем называть ее Службой национальной безопасности.

Однако, как пояснили представители ПБ и Бюро по защите Сатверсме (БЗС), учреждение национальной безопасности является одним из структурных подразделений БЗС и занимается защитой гостайны. Поэтому во избежание недоразумений и с учетом иностранной практики они предложили переименовать ПБ в Службу государственной безопасности.

ПБ - одно из трех учреждений госбезопасности, занимающееся контрразведкой, защитой конституционного строя государства, обеспечением экономической безопасности, защитой гостайны, борьбой с терроризмом, охраной высших должностных лиц государства и досудебным расследованием.

Изменение названия ПБ обосновано необходимостью изменить его на отвечающее названиям служб внутренней безопасности большинства европейских и демократических государств и не вызывающее ассоциаций с функциями, повседневно выполняемыми полицией.

Комментарии 3
Alex11 минут назад
Анекдот в тему, тока менять надо ВСЁ!...
Но обозвать ентот "коллектив" шлюхами ...Лапса - смельчак....
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1234568 минут назад
Зачем новые школы,если учится не кому скоро будет?)))Может для начала,надо вернуть хоть кого то из мигрантов? А потом уже о новых школах думать?
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Nitj23 минуты назад
SAB i DP: Poļitotdjel i Tainaja policija. Nasļedņiki inkviziciji. Okkupant Vatikan razdelil eti službi i "otdelil" teh ot cerkovnoj vlastji, sam ve eto vremja ostavajasj "belim i nevinnim", v to že samoje vremja prodolžaja kurirovatj gosudarstvennuju vlastj. VALSTS NOSLĒPUMS.
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