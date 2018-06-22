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От запрета русского языка при обучении в частных вузах нет ни одного плюса, есть только минусы. Во-первых Латвия потеряет конкурентоспособность в сфере высшего образования, к тому же понесет большие финансовые потери, так считает руководитель Латвийской ассоциации частных вузов, ректор и председатель правления высшей школы бизнеса Turība, а также член Совета по высшему образованию Алдис Бауманис.

В интервью радио Baltkom он признал, что не видит ни одного плюса от запрета русского.

"Если смотреть глобально, то естественно, если в Латвии невозможно будет получить образование на русском языке. то студент, например, из Казахстана, России и Белоруссии, поедет туда, где его можно будет получить. Естественно, он поедет туда сам и его деньги тоже туда поедут. Я плюсов не вижу", - сказал ректор.

Алдис Бауманис напомнил об исследование центра Certusa под руководством Вячеслава Домбровского об экспорте высшего образования.

«Они там подсчитали сколько денег в этой системе есть. Ну, если не будут эти деньги в Латвии, то будут они в той стране, где это разрешается», - сказал председатель правления высшей школы бизнеса Turība Алдис Бауманис.

Сейм в четверг, 21 июня принял в окончательном чтении поправки к закону о вузах, предусматривающие запрет на обучение на русском языке в частных вузах и колледжах. Министерство образования и науки (МОН) предлагает разрешить вузам и колледжам, реализующим программы обучения на языке, не отвечающем условиям закона о вузах, продолжить их реализацию до окончания срока аккредитации этих программ. Однако после 1 января 2019 года прием студентов на такие программы не будет разрешен.

Как ранее пояснили в МОН, данные изменения, которые регулируют употребление языков в частных вузах, следуют из недавно утвержденных поправок к закону об образовании, предусматривающих постепенный переход на обучение только на государственном языке в средней школе. До сих пор закон о вузах регулировал использование языков только в государственных вузах, но, так как высшее образование является делегированной государством функцией, такие же изменения необходимы и в частных вузах.

Фото: Карина Миезая