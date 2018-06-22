Ректор о запрете русского: за студентами из Латвии "уплывут" их деньги (13)

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Эксклюзив | 22 июня 2018 года, 18:08

От запрета русского языка при обучении в частных вузах нет ни одного плюса, есть только минусы. Во-первых Латвия потеряет конкурентоспособность в сфере высшего образования, к тому же понесет большие финансовые потери, так считает руководитель Латвийской ассоциации частных вузов, ректор и председатель правления высшей школы бизнеса Turība, а также член Совета по высшему образованию Алдис Бауманис.

В интервью радио Baltkom он признал, что не видит ни одного плюса от запрета русского.

"Если смотреть глобально, то естественно, если в Латвии невозможно будет получить образование на русском языке. то студент, например, из Казахстана, России и Белоруссии, поедет туда, где его можно будет получить. Естественно, он поедет туда сам и его деньги тоже туда поедут. Я плюсов не вижу", - сказал ректор.

Алдис Бауманис напомнил об исследование центра Certusa под руководством Вячеслава Домбровского об экспорте высшего образования.

«Они там подсчитали сколько денег в этой системе есть. Ну, если не будут эти деньги в Латвии, то будут они в той стране, где это разрешается», - сказал председатель правления высшей школы бизнеса Turība Алдис Бауманис.

Сейм в четверг, 21 июня принял в окончательном чтении поправки к закону о вузах, предусматривающие запрет на обучение на русском языке в частных вузах и колледжах. Министерство образования и науки (МОН) предлагает разрешить вузам и колледжам, реализующим программы обучения на языке, не отвечающем условиям закона о вузах, продолжить их реализацию до окончания срока аккредитации этих программ. Однако после 1 января 2019 года прием студентов на такие программы не будет разрешен.

Как ранее пояснили в МОН, данные изменения, которые регулируют употребление языков в частных вузах, следуют из недавно утвержденных поправок к закону об образовании, предусматривающих постепенный переход на обучение только на государственном языке в средней школе. До сих пор закон о вузах регулировал использование языков только в государственных вузах, но, так как высшее образование является делегированной государством функцией, такие же изменения необходимы и в частных вузах.

Фото: Карина Миезая

Комментарии 13
Лапуля 10 часов назад
Вот мне интересно, неужели латыши действительно не понимают ЧТО происходит в Латвии?! Русских ( и всех для кого русский является родным языком) выдавливают из страны посредством запрета образования для наших детей на родном языке. Русские уезжают, кто на Запад, кто в Россию. И ЕС молчит о нарушении прав нацменьшинств! Латышские школы в провинции закрываются( посмотрите статистику), латышский бизнес активно кошмарят ( так же как и русский). Латыши уезжают в Англию, Ирландию и т.д.Медицина становится роскошью для подавляющего числа жителей Латвии. Цель - освободить территорию которая пока еще называется "Латвия" по приказу ЕС ( поэтому там и молчат о всех нарушениях!) А потом эту территорию заселят теми "беженцами", которые уже порядком надоели европейцам. Обнесут все колючей проволокой и будут им сюда еду забрасывать. Вот она судьба нашей бедной Латвии!!!
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Светлана 10 часов назад
Ну, бляха-муха....Это же частные предприятия! Это то же самое, что мне будут предлагать торговать не тем товаром, который хорошо продается, а этим, который вообще спросом не пользуется! Вставай и торгуй им сам, придурок! Да, и сам и вкладывайся в его закупку и доставку, и вообще давай все сам! Тебе надо, не мне!
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РИЖАНИН 10 часов назад
Хватит тоже жировать все студенты берут материал в интернете а вы грабите и обучение ваше ни чего не стоит . Я про университет стоматологии . Какие препады о своей жизни пиз....т а материал найдете на немецком на русском потом переводится на русский и потом на лабритский . Гнать вас надо также как все правительство . Тунеядцы и хапуги .
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