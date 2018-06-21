Латвийские украинцы: отправляясь на ЧМ, вы спонсируете войны и террор (34)

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Эксклюзив | 21 июня 2018 года, 19:58

Общество поддержки Украины (Ukrainas Patriotu Kustība) провело пикет напротив посольства России в Латвии с целью потребовать освободить украинских политзаключенных.

"Планируете отправиться на ЧМ? Уверены, что вы понимаете, отправляясь на чемпионат мира по футболу 2018 года в Русаке, вы являетесь спонсором войн, преступлений и террора", - сказано в сообщении организаторов, призвавших к бойкоту ЧМ в России.

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Ранее представители украинской диаспоры заявили о намерении еженедельно пикетировать посольства РФ в рамках всемирной акции #FreeUkrainianPoliticalPrisonersOfKremlin. 

Напомним, ранее министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич потребовал от российских властей отпустить из заключения украинского режиссера Олега Сенцова, который осужден за организацию терактов в Крыму и объявил голодовку в колонии.

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фото Ukrainas Patriotu Kustība

Комментарии 34
Бу2 часа назад
Так пропуская газ в Европу вы также спонсируете войны и террор. Запретите Украине пропускать газ.
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Патриот 2 часа назад
Нахер пошли Бендерлоговское помое! Братоубийцы! К вам так будут относиться много десятков лет. Весь мир раскусил вас ублюдков и гнать вас будут ото всюду как паршивых псов с поджатыми хвостами!!!
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.2 часа назад
хохлы в своем репертуаре,абсолютно ничего нового, когда общаюсь с хохлом, подчеркну,не с украинцем, а именно с хохлом, всегда жду подвоха,в чем попытается нае...бать.
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