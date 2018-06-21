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Общество поддержки Украины (Ukrainas Patriotu Kustība) провело пикет напротив посольства России в Латвии с целью потребовать освободить украинских политзаключенных.

"Планируете отправиться на ЧМ? Уверены, что вы понимаете, отправляясь на чемпионат мира по футболу 2018 года в Русаке, вы являетесь спонсором войн, преступлений и террора", - сказано в сообщении организаторов, призвавших к бойкоту ЧМ в России.

Ранее представители украинской диаспоры заявили о намерении еженедельно пикетировать посольства РФ в рамках всемирной акции #FreeUkrainianPoliticalPrisonersOfKremlin.

Напомним, ранее министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич потребовал от российских властей отпустить из заключения украинского режиссера Олега Сенцова, который осужден за организацию терактов в Крыму и объявил голодовку в колонии.

фото Ukrainas Patriotu Kustība