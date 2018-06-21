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Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией освободило всех лиц, задержанных по делу о незаконном финансировании партии KPV LV - депутата Сейма Артуса Кайминьша, его однопартийца Атиса Закатистова и предпринимателя Виестурса Тамужса, выяснило агентство Лета.

Не упоминая фамилий, KNAB в сообщении для прессы пишет, что в четверг приняло решение освободить задержанных из изолятора временного содержания, применив к ним статус подозреваемых.

После улаживания формальностей упомянутые лица выйдут на свободу.

Возле здания изолятора временного содержания собрались около 50 сторонников представителей KPV LV и представители СМИ. Прямую трансляцию в Facebook ведет сопредседатель KPV LV Линда Лиепиня.

Незадолго до 22 часов из здания Госполиции в Чиекуркалнсе первым вышел Закатистов, который не предоставил никаких комментариев.

Как сообщалось, сотрудники KNAB вчера в рамках уголовного процесса о возможном незаконном финансировании партии KPV LV задержали Кайминьша, члена правления KPV LV Атиса Закатистова и предпринимателя Виестура Тамужса.

В среду Сейм дал согласие на задержание и обыск Кайминьша, но не на его арест.

Кайминьш и Закатистов провели минувшую ночь в следственном изоляторе Госполиции.

Дело в отношении Кайминьша связано с возможным незаконным финансированием возглавляемой им партии.

В материалах начатого 5 июня 2017 года уголовного процесса есть сведения о возможных преступных деяниях, в результате которых партия KPV LV получала незаконное финансирование, в том числе, о возможных преступных действиях Кайминьша, потребовавшего у другого лица принять на работу фиктивных работников контролируемого им предприятия и получавшего от них наличными их зарплаты и другие выплаты, свидетельствует информация об этом деле, предоставленная Сейму. Таким образом были получены финансовые средства, которые, возможно, использовались для финансирования партии KPV LV и личных нужд Кайминьша.

Как установило досудебное расследование, весной 2016 года председатель совета АО "Eco Baltia" Виестурс Тамужс объявил входящему в концерн предприятию, что хочет нанять Атиса Закатистова для оказания стратегических консультаций лично ему как председателю совета. По указанию Тамужса был заключен договор между входящим в концерн предприятием ООО "Per capita" об оказании консультаций. Аналогичный договор был заключен повторно. Следствие констатировало, что предусмотренные договором консультации оказаны не были.

Это предприятие ежемесячно в соответствии с договором и выставленными "Per capita" счетами перечисляло денежные средства в размере 2000 евро и НДС на банковский счет "Per capita" до тех пор, пока в СМИ не появились сообщения о переговорах Кайминьша, Закатистова и Тамужса, в ходе которых Закатистов сообщил, что получает от Тамужса 2000 евро в месяц.

Следствие получило доказательства того, что эти деньги использовались для нужд партии KPV LV, но не были указаны в ее финансовой документации. Из материалов дела следует, что Кайминьш, Закатистов и Тамужс понимали, что такого рода выплаты незаконны, и пытались их скрыть.

Уголовный процесс начат по трем статьям Уголовного закона: о незаконном финансировании политической организации, о посредничестве в незаконном финансировании политической партии и о принятии или вымогательстве незаконного финансирования партии.