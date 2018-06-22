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На этой неделе в социальной сети Facebook появилась публикация двух российских туристов, которые были возмущены ЧП в аэропорту Риги.

Пара летела из Хельсинки в Берлин, но взяла билеты с пересадкой в столице Латвии, чтобы посмотреть город. Перед тем как отправиться на прогулку, они сдали вещи в камеру хранения. А вернувшись, обнаружили, что пропал ноутбук.

19 июня молодой человек Саша Анджело написал большой пост свои впечатлениях от встречи с правоохранительными органами Латвии.

"Мы прилетели из Хельсинки, вышли из самолета и сдали вещи в камеру хранения. И отправились гулять вдвоем с девушкой по Риге. Поужинали, посмотрели все, что успели и вернулись в аэропорт. Забирая вещи из камеры хранения мы поняли, что пропал наш ноутбук. Естественно, мы обратились с этим вопросом к сотрудникам камеры хранения, чтобы посмотреть камеру видеонаблюдения и тд. и тут началось такое, что сама пропажа ноутбука показалась нам ерундой", - пишет он.

Сотрудница камеры хранения вспомнила, что ноутбук у молодых людей действительно был.

"Далее пришел сотрудник и проводил нас в участок рядом с аэропортом. Он не захотел заходить с нами и мы зашли одни. Полицейский вышел к нам спустя 20 минут и дал форму для заявления. Я начал ее заполнять. На мой вопрос можно ли посмотреть камеры он ответил, что это будет возможно только в понедельник. Так как у нас уже улетал самолет, я принял решение вернуться к стойке регистрации и попытаться решить вопрос с билетами. К сожалению, я не успел и самолет улетел. После этого я вернулся в полицейский участок. К этому моменту в помещении присутствовали еще двое мужчин. Один был полный, лысый и не высокого роста, ему было за 40 лет. Я думаю, что он не был полицейским, а являлся сотрудником аэропорта. Второй был в форме. Он был высоким, с выбритыми висками и уложенным направо обесвеченным ирокезом и нездоровым лицом", - рассказывает молодой человек.

По его словам, второй полицейский сказал, что записи с камер уже посмотрели, но преступника не увидели.

"Полицейский набросился на нас, начал стягивать куртки, натягивать обратно, стягивать снова. Выглядело это бредово. Кричать неадекватные вещи, требовать показать вены и прочую дичь. Сотрудник полиции не реагировал ни на наш спокойный тон, ни на другие наши попытки разрядить обстановку... Далее он сказал, что в Риге можно только "торчать" и что мы врем, что мы туристы. Также он говорил: "Все вы русские уроды, и вам нечего здесь делать". Далее он сказал нам, что если мы напишем заявление, у нас будут серьезные проблемы, а какие — он придумает", — написал мужчина.

Молодой человек отметил, что ему не так жалко компьютер, он просто хочет предупредить тех, кто может оказаться в такой ситуации.

"Поймите меня правильно. Ноутбук мне жаль, но это ерунда по сути. Гораздо больше я хочу помочь всем тем, кто рискует оказаться в похожей ситуации.

не оставляйте ценные вещи в камере хранения рижского аэропорта. общайтесь с представителями местной власти только в присутствии консула. не поддавайтесь на провокации, вы граждане другой страны и их угрозы и запугивания не имеют силы. избегайте посещения Риги в выходные и праздничные дни, когда посольство не работает", - пишет молодой человек.

При этом он попросил не политизировать эту ситуацию.

"UPD: Пожалуйста!!!! Воздержитесь от обвинений самой Латвии, Прибалтики и граждан!!! Все с кем мы успели пообщаться на улицах Риги были приветливыми и добрыми к нам людьми. Всех собравшихся я очень сильно ЕЩЕ РАЗ ПОПРОШУ. Не переводите все это в политическую тему и не тащите сюда дерьмо из ваших телеков!!!!! Делу это не поможет, а только уведет ситуацию в совершенно неуместное русло!!!! Уважайте друг друга. И согласится каждый из вас, что подобное может случится в сотнях других мест по всей земле. В этот раз получилось, что случилось со мной и в Риге. УВАЖАЙТЕ ДРУГ ДРУГА!!!", - написал он.

Представитель Государственной полиции Элина Спрудзане в интервью радио Baltkom подтвердила, что вышеуказанные лица действительно были в дежурной части полиции в аэропорту, но применения физической силы и оскорблений в их сторону не было.

"Это было 17 июня в 6.30 утра. В участок полиции в аэропорту пришли две персоны, которые хотели написать заявление о нарушении порядка на территории аэропорта. Дежуривший сотрудник полиции предоставил образец заявления, рассказал, как его написать. Мужчине позвонили, он вышел из помещения. Потом вернулся, спросил, можно ли подать это заявление в электронном виде. Получив положительный ответ, они покинули участок. Потом вернулись, все же захотели написать заявление на месте. Полицейский предоставит все необходимое, опять объяснил, как правильно написать заявление. В тот момент в помещение не было посторонних, оба сотрудника полиции были в форме. Они переспросили, не мог ли мужчина оставить компьютер в Старой Риге. После этого он резко вскочил, начал спрашивать, похож ли он на наркомана, снял куртку, показал вены. После этого он сказал, что заявление на месте они писать не будут, а подадут его в электронном виде. Потом они вновь покинули помещение дежурной части", - рассказала она.

Представитель полиции также отметил, что заявление так и не было получено.

"Заявление мы не получили. Все обвинения в применении физической силы и оскорблениях полиция отрицает", - сказала он.