Эксклюзив |

Латвийские спецслужбы оправдывают все свои действия защитой безопасности государства. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал публицист и журналист Лато Лапса.

"После Крыма все пошло очень быстро — все, за чем мы наблюдаем сегодня. Даже то, что никак с Крымом не связано. Можно было бы себе представить, что четыре года назад отряд спецполици мог мордой в пол всех в ресторане положить? А задержание Линдермана? Пусть врага народа, но без нагана, пулимета. Его кладут мордой в асфальт на остановке общественного транспорта. Все это стало возможным после Крыма. Даже если это напрямую не связано. Стали себе больше позволять, потому что все манипуляции и действия можно оправдать защитой государства. Вот таким вот интересным способом. Линдермана хрякс, Гапоненко в тюрьму, кому-то руку сломали при задержании. И ничего. Контроля над спецслужбами не было и до 2014 года – тогда политиками манипулировали с помощью допуска к гостайне. А после 2014 года появились еще угрозы, геополитическая ситуация. Это все то, с помощью чего еще проще манипулировать политиками и обществом", - сказал он.