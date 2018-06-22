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Mix Media Group продолжает сезон танцевальной музыки Дискотека Radio MIX FM 102,7.

7 июля в 19 часов мы вновь отправляемся в музыкально-речной вояж по Даугаве "Mix On The Water" на прогулочном корабле Rīgas Pērlе.

На сей раз все будет серьезно: танцы, танцы и еще раз танцы на верхней палубе прогулочного кораблика Rīgas Pērlе в музыкальной программе MIX FM DANCE. Отсидеться за столиком не получится! Потому что ноги сами пойдут в пляс под зажигательные ритмы диджеев радио MIX FM 102,7.

Число посадочных мест на кораблике Rīgas Pērlе ограничено и практика показывает, что 150 билетов разлетаются еще за неделю до мероприятия.

Приобрести билеты по самым демократичным ценам можно на Biļešu Serviss

Или... поучаствовать в розыгрыше билетов на нашей странице в сети facebook. Переходите по ссылке и выполняйте простые условия конкурса (Like & Share)! Победителя объявим в прямом эфире MIX FM 102,7 в четверг, 5 июля после 10 утра.