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Экономическая и политическая ситуация в Латвии была бы лучше, если бы в Сейме была более жесткая и принципиальная оппозиция. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал журналист, публицист и писатель Отто Озолс.

"Как и многие жители Латвии, я очень недоволен тем, что произошло в стране за последние 20 лет - теневая экономика, коррупция, мы во многом отстали от Эстонии и от Литвы. Это могло произойти только при вялой и продажной оппозиции. Она не работает. Если в стране есть сильная, принципиальная оппозиция, ситуация меняется в лучшую сторону. Оппозиция для того и существует, чтобы рассказывать обществу, где правящие крадут и что-то делают неправильно", - сказал Озолс.

При этом он отметил, что в Рижской думе оппозиция действует более активно.

"Там оппозиция старается, они все время что-то показывают, поднимают разные темы. Там тоже не все в порядке, но активность есть", - сказал Озолс.

Напомним, 6-го октября в Латвии пройдут выборы в 13-й Сейм. Согласно апрельскому опросу центра SKDS, за оппозиционное "Согласие" готовы проголосовать 23,2% респондентов. Их ближайший преследователь - Союз "зеленых" и крестьян - набрал 12,8% голосов. В нынешнюю коалицию входят партии "Единство", СЗК и Нацобъединение.