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Музыка сегодня не имеет такой общественной силы, как это было в период Перестройки в СССР в конце 80-х годов. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал российский журналист, музыкальный критик и ведущий Артемий Троицкий.

"Музыка сейчас, на мой взгляд, к сожалению перемены вызвать не способна. Можно сколько угодно петь "Мы ждем перемен", но на самом деле перемены надо самим делать. Музыка тут - не самое эффективное оружие", - отметил Троицкий.

По его словам, современное общество относится к музыке совсем не так, как это было 30 лет назад.

"Тогда музыка была эффективнее, потому что все дышали этой музыкой. Она была как допинг. Со всеми этими рок-песнями и рок-артистами. Сейчас уже нет такого трепетного отношения к рок-музыке, как это было 30-40 лет назад", - сказал Троицкий.

18 июня в Риге был представлен фильм Андрея Айрапетова "Критик", посвященный жизни Артемия Троицкого.