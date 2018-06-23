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Латвия и ABLV Bank стали отправной точной финансовой борьбы между США и Россией. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал совладелец и председатель правления банка ABLV Эрнест Бернис.

"Нас заблокировали на четвертый день после обвинений. Через неделю Европейский центробанк принял решение о ликвидации. Если сейчас смотреть, то после этого произошла череда событий с обслуживание российского капитала. Ситуация на Кипре, в Великобритании: Абрамовичу не дают визу, закрыта дорога на Запад для Дерипаски и Вексельберга, которые был самым западноориентированными бизнесменами. И, на мой взгляд, мы были одним из звеньев", - отметил он.

По словам Берниса, сегодня весь финансовый мир напряжен из-за санкций.

"Тут геополитика на первом месте. У нашего банка не было недовольных клиентов, за все эти месяцы была только поддержка. Но весь финансовый мир напуган: санкциями и американским казначейством. И тут сложно работать. Возможно, но очень сложно. Думаю, что было противостояние США и России. И, к сожалению, Латвия и наш банк были выбраны началом этой борьбы", - сказал совладелец банка.

Он подчеркнул, что именно на закрытие банка были направлены все дейстыия заинтересованных лиц.

"Мы проводим свои внутренние расследования, заказывали аудиты, приглашали юристов, американские компании по таким делам. До сих пор не ни одного доказательства, чтобы мы нарушили какие-то санкции. Но даже при всех этих доводах банк не сможет возобновить работу. Он закрыт. Думаю, что это и было основной целью", - сказал Бернис.

Напомним, проблемы банка начались после заявления учреждения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) о планируемых санкциях против ABLV Bank за реализацию схем отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине.

Также FinCEN заявила, что руководство ABLV Bank до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, стараясь предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высокого риска.

ABLV Bank подал FKTK план самоликвидации 5 марта. Спустя три месяца, 12 июня, Комиссия рынка финансов и капитала разрешила банку приступить к процессу самоликвидации.