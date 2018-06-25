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В этом году концерт, посвященный открытию фестиваля "Summertime – приглашает Инесса Галанте", пройдет в небывалом прежде формате, - вместо традиционного классического симфонического концерта слушателей ждет также классика, но в другом жанре, - наполненную шармом атмосферу музыкального праздника создадут песни из репертуара легендарного исполнителя баллад, обладателя "бархатного" голоса Фрэнка Синатры.

9 августа впервые в Латвии, в рамках фестиваля "Summertime – пригашает Инесса Галанте", выступит лучший интерпретатор композиций великого Синатры, получивший всемирное признание как публики, так и критиков за исполнение песен американской музыкальной легенды, - выдающийся певец и композитор из Германии Том Гейбель (Tom Gaebel). Он мастерски воспроизводит романтическую манеру исполнения Синатры, подкупая силой и выразительностью своего голоса, чем удивит фестивальную публику. Зрителей концерта в этот вечер также приятно порадует выступление любимицы публики, всемирно признанной оперной дивы и хозяйки фестиваля Инессы Галанте.

В исполнении всемирно известных мелодий Тому Гейбелю будет аккомпанировать именитый латвийский джазовый коллектив "Jelgavas Big Band" под управлением дирижера Райтиса Ашманиса, - долгожданная премьера сотрудничества музыкального бэнда и его маэстро как с музыкантом мировой величины, так и с фестивалем "Summertime – пригашает Инесса Галанте". За более чем 25-летний опыт работы на музыкальном поприще коллектив "Jelgavas Big Band" успел очаровать слушателей не только Европы, но и Америки. В Латвии участники музыкального бэнда тесно сотрудничают с маэстро Раймондом Паулсом, Интарсом Бусулисом, Марией Наумовой, Иевой Керевицей и другими ведущими музыкантами.

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