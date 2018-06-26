Гинеколог: женщины в Латвии не делают на своих яйцеклетках бизнес (4)

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Эксклюзив | 26 июня 2018 года, 07:30

Латвийские доноры яйцеклеток не пытаются заработать на своем биологическом материале. Об этом в интервью радио Baltkom рассказала гинеколог, врач-репродуктолог, специалист по родовспоможению Виолета Фодина.

"В основном женщины приходят для помощи. В их окружении есть подруги, сестры, которые не могут забеременеть самостоятельно, а их генетический материал не может быть использован. Все домыслы о том, что это бизнес, наживание на здоровье других людей, не имеет оснований. Ведь те люди, которые сдают кровь, не пытаются на этом заработать", - рассказала она.

Как сообщалось ранее, Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону о сексуальном и репродуктивном здоровье, предусматривающие ряд изменений, но предложение запретить донорство яйцеклеток нерожавшим женщинам было отклонено.

Ранее Сейм несколько раз исключал этот законопроект из повестки дня, а также продлевал срок подачи предложений.

Депутаты вопреки решению комиссии по труду и социальным делам не поддержали запрет на донорство яйцеклеток нерожавшим женщинам. Следовательно, и впредь донорами половых клеток могут быть здоровые мужчины в возрасте от 18 до 45 лет и женщины в возрасте от 18 до 35 лет.

В Латвии будет действовать единый регистр доноров половых клеток.

Минздрав указывает, что, в связи с неблагоприятной демографической ситуацией в стране, бесплодие является серьезной медицинской и социальной проблемой. В Латвии ежегодно в результате искусственного оплодотворения рождается примерно 200-300 детей.

Комментарии 4
Яна2 часа назад
Да всё верно, мы "генетический материал", вообще можно делать бизнесс на этих последних жителях Латвии, почки, сердце, глаза, костный мозг, печень и многое другое, это ХОДЯЧИЕ деньги! Просто бизнесс, заебись "врач". Правильным путём идём!
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Девушки давно в англии2 часа назад
А бабушки не могут уже.. вот и не делают
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Домовой1 час назад
Как это не бизнес? Именно бизнес и ничто иное. Почему женщины не могут забеременеть? В ПОДАВЛЯЮЩЕМ БОЛЬШИНСТВЕ случаев причиной бесплодия являются НЕОДНОКРАТНО перенесённые воспалительные заболевания половых органов из-за инфекций передающихся половым путём . А по простому, народному объяснению, НАТРАХАЮТСЯ где попало и с кем попало, а потом там всё гниёт. Вот и не могут забеременеть. НИЧТО не проходит бесследно, за всё надо платить. И почему НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ должны платить за чью-то беспутную жизнь?! ВОТ С ЭТОГО НАДО НАЧИНАТЬ! ПУСТЬ ПЛАТЯТ ЗА СВОИ ПОРОКИ САМИ. А для врача-репродуктолога это конечно же бизнес, если за него ОБЯЗАЛИ ПЛАТИТЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ. Бюджет медицины не резиновый и если где-то ( в гинекологии ) прибыло ( на репродукцию уходят очень большие деньги), то где-то УБЫЛО (неотложная помощь, сердечно-сосудистые заболевания, онкология и т.д.). И значит ТАМ не будет оказана СВОЕВРЕМЕННАЯ КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ.
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