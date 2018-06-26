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Латвийские доноры яйцеклеток не пытаются заработать на своем биологическом материале. Об этом в интервью радио Baltkom рассказала гинеколог, врач-репродуктолог, специалист по родовспоможению Виолета Фодина.

"В основном женщины приходят для помощи. В их окружении есть подруги, сестры, которые не могут забеременеть самостоятельно, а их генетический материал не может быть использован. Все домыслы о том, что это бизнес, наживание на здоровье других людей, не имеет оснований. Ведь те люди, которые сдают кровь, не пытаются на этом заработать", - рассказала она.

Как сообщалось ранее, Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону о сексуальном и репродуктивном здоровье, предусматривающие ряд изменений, но предложение запретить донорство яйцеклеток нерожавшим женщинам было отклонено.

Ранее Сейм несколько раз исключал этот законопроект из повестки дня, а также продлевал срок подачи предложений.

Депутаты вопреки решению комиссии по труду и социальным делам не поддержали запрет на донорство яйцеклеток нерожавшим женщинам. Следовательно, и впредь донорами половых клеток могут быть здоровые мужчины в возрасте от 18 до 45 лет и женщины в возрасте от 18 до 35 лет.

В Латвии будет действовать единый регистр доноров половых клеток.

Минздрав указывает, что, в связи с неблагоприятной демографической ситуацией в стране, бесплодие является серьезной медицинской и социальной проблемой. В Латвии ежегодно в результате искусственного оплодотворения рождается примерно 200-300 детей.