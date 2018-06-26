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Депутаты, инициируя отдельные законопроекты, не занимаются детальным изучением вопроса, рождая абсолютно популистские предложения. Такое мнение в интервью радио Baltkom выразила гинеколог, врач-репродуктолог, специалист по родовспоможению Виолета Фодина, комментируя предложение, запрещающие нерожавшим женщинам жертвовать яйцеклетки.

«Депутаты хотели запретить женщинам, которые сами еще не являются матерями, становиться донорами яйцеклеток. То есть, по сути, вопрос стоит следующим образом - можно ли стимулировать нерожавшую женщину и не отразится ли это на ее здоровье. Это тема активно обсуждалась как на уровне правительства, так и на уровне специалистов», - сказала репродуктолог.

Она пояснила, что некоторые депутаты ранее высказывались за введение запрета на донорство яйцеклеток нерожавшими женщинами, аргументируя это невозможностью зачатия в будущем.

«У нас есть ассоциация репродуктологов, и мы часто затрагивали этот вопрос, знакомясь с научными изысканиями, с результатами исследований по донорам. Это не сказывается на здоровье женщины и не помешает ей забеременеть в дальнейшем. Этот законопроект не имеет под собой никакого научного обоснования. Абсолютно популистское движение. Чем руководствовались политики, предлагая такие поправки тяжело сказать», - сказала Фодина.

Как сообщалось, в третьем, последнем чтении парламент отклонил поправки к Закону о сексуальном и репродуктивном здоровье, предусматривающие запрет для женщин, которые сами еще не являются матерями, становиться донорами яйцеклеток.