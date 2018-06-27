АНОНС: на радио Baltkom - Эммануил и Ирина Виторганы (6)
Эксклюзив | 27 июня 2018 года, 11:00
Сегодня, после 13.00 в программе "Встретились, поговорили" на радио Baltkom - российский актёр театра и кино, народный артист РФ Эммануил Виторган и его жена Ирина Виторган.
Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.
Подключайтесь!
Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.
Да либерасты очередные, будут по ушам ездить, как в России всё плохо и как у нас всё здорово...
211
Ответить
родственники лошадки Ксении из Дурдома-2.
17
Ответить
кто эти люди? их никто в латвии даже не знает
26
Ответить
Показать все (6)