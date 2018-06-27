АНОНС: на радио Baltkom - Эммануил и Ирина Виторганы (6)

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Эксклюзив | 27 июня 2018 года, 11:00

Сегодня, после 13.00 в программе "Встретились, поговорили" на радио Baltkom - российский актёр театра и кино, народный артист РФ Эммануил Виторган и его жена Ирина Виторган.

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

Подключайтесь!

Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.

Комментарии 6
АЛ21 час назад
Да либерасты очередные, будут по ушам ездить, как в России всё плохо и как у нас всё здорово...
2
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ВЫ что, это же1 час назад
родственники лошадки Ксении из Дурдома-2.
1
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yes2 часа назад
кто эти люди? их никто в латвии даже не знает
2
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