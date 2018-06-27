В Иманте дым от старых шин приняли за загоревшийся от дрифта автомобиль
Вчера, 26 июня, поздно вечером в рижском районе Иманта возник пожар, который тут же заметили пользователи соцсетей. Снимок с клубящимся дымом был опубликован на странице BreakingLV в Twitter.
В подписи к фотографии были указаны две версии произошедшего: либо загорелся автомобиль, который участвовал в дрифте, либо горел мусор.
Šorīt #Imanta #Rīga #Latvija aizdegās auto, kurš driftēja uz rajona ielām. Bet pēc otras versijas dega atkritumi. Ja zināt kaut ko precīzāk, lūdzu uzrakstiet.— BreakingLV (@breakinglv) 27 июня 2018 г.
Roman Ser pic.twitter.com/aBfKhdbr0n
Редакция Mixnews связалась с представителем Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Агритой Витолой, которая рассказала о подробностях случившегося.
По ее словам, вчера, 26 июня, в 22.55 сотрудники ГПСС получили вызов на бульвар Анниньмуйжас, в Иманте. На площади в три квадратных метра горели старые автомобильные шины, пострадавших нет, отметила Витола.
Таким образом, обе предыдущие версии являются ложными.